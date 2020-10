Los proyectos del Fondo de Recuperación pueden presentarse a Bruselas desde este jueves

Los estados de las Unión Europa podrá comenzar a partir de hoy, 15 de octubre, a presentar un borrador ante la Comisión Europea de los proyectos de inversión que se incluyen en Fondo Europeo de Recuperación, que en el caso de España pretende movilizar 72.000 millones de inversión en el periodo 2021-2023 de las transferencias asignadas por la UE dentro del Plan Nacional de Recuperación, Transformación y Resiliencia, presentado el pasado 7 de octubre. El representante español ante la UE, Enrique Verdeguer, ha dado a conocer los plazos aprobados en el Comité de Representantes Permanente en la Unión Europea (Coreper), que ha sido trasladados al Parlamento Europeo.

Verdedguer ha avanzado que los estados miembros tendrá hasta el 31 de diciembre para presentar sus borradores. A paritr del 1 de enero el reglamento entrará en vigor y hasta el 30 de abril, los estados podrán realizar la entrega formal de sus planes. "Si no se puede cumplir con ese plazo, los estados no tendrán otra ventanilla de presentación hasta octubre del 2021", ha comentado.



La comisión tendrá dos meses para la evaluación del plan y el Consejo de Estado dispondrá de un mes, con lo que habrá tres meses para evaluación de los planes, de manera que "si la propuesta entra en enero, se podría comenzar a ejecutar el plan a principios de abril", ha comentado Verdeguer.

El representante español en la UE ha intervenido en el foro 'Construyendo un futuro sostenible', organizado por el Colegios de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, Seopan, la patronal de las empresas constructoras y el Grupo Prisa. Verdeguer ha explicado que hace tres semanas la Comisión dio las orientaciones par determinar qué se puede presentar en el plan: "Tienen que ser gastos no recurrentes, Las medidas tienen que tener efecto duradero. No deben aplicarse mecanismos cortoplacistas. Deben certificar hitos y objetivos, no certificar costes". Asimismo, se han precisado las medidas a considerar en el progrma de inversiones relacionadas con la movilidad y transporte sostenible, tratamiento residuos, eficiencia energética en edificios, conectividad y 5G, desarrollo de puntos de cargas y economía circular, entre otros.

Criterios de accesos

Verdeguer ha recordado que los criterios para acceder a los fondos suponen que los proyectos relacionados con la transición ecológica deben suponer el 37% de la inversión requerida y la transición digital tiene que alcanzar el 20% de la inversión. En el caso de los planes del Gobierno español, supone el 33%.

Entre los criterios aprobados se incluye también que el 70% de la inversión prevista que corresponde a cada país deberá comprometerse entre el 2021 y 2022 y el 30% en el 2023. Pero los plazos no son flexibles, de manera que si al final del periodo solo se ha comprometido el 90% de las inversión prevista, el 10% restante se perderá. Para ejecutar los planes el plazo se alarga hasta el 31 de agosto del 2026, todos los planes que requieran de financiación posterior al 2027, deberá contar con fondos propios.

Proyectos que creen empleo

En el mismo foro, la secretaria de Estado de Economía, Ana de las Cuevas, ha explicado que el plan presentado por el Gobierno español la semana pasada se centra en "proyectos que creen empleo, tengan futuro y cambien la estructura productiva del país". Ha significado que "además de inversiones, incluye las reformas que tiene que hacer el país".

De las Cuevas ha precisado que permitirá superar déficits estructurales como el hecho de que España debería estar invirtiendo en infraestructuras el 6% del producto interior bruto (PIB), cuando en estos momentos a duras penas alcanza el 2%. Ha precisado que un 12% del plan español se destina al desarrollo de infraestructuras resilientes: infraestructuras verdes, hábitats naturales, infraestructuras hidráulicas y transportes, entre otras.

Plan de 145.000 millones

La asociaciones de empresas constructoras (Seopan) y de ingeniería y servicios tecnológicos (Tecniberia) han presentado en el mismo acto un plan de inversiones por valor de 145.573 millones de euros, susceptible de ser financiado, en parte, por el Fondo de Recuperación de la Unión Europea. Así lo ha expuesto el presidente de Seopan, Julián Núñez en su intervención en ese foro

Según los cálculos de ambas patronales, el plan crearía más de dos millones de empleos e incluye los proyectos "más susceptibles" de ser financiados por el fondo europeo. El pasado mayo, Seopan ya presentó un plan similar con inversiones de más de 157.000 millones, en el que se incluía a otras infraestructuras como autovías interurbanas, ferrocarril convencional y de alta velocidad, excluidos en esta ocasión.

En el desglose de las inversiones, enmarcadas en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), para las áreas de agua y medioambiente se destinarían 27.901 millones de euros, lo que a juicio de las patronales conllevaría 3.212 millones de beneficio social anual y generaría hasta 6.000.000 MWh de energía al año, equivalente al consumo de 1,7 millones de hogares.

Otros 57.837 millones irían a la movilidad sostenible y segura, centrados en el transporte público (metro y cercanías); 21.400 millones se invertirían en salud, para reducir a cero las listas de espera; y la eficiencia energética dispondría de 32.435 millones para reducir el consumo de energía primaria. Otros 6.000 millones más se destinarían a la creación de infraestructura verde, con actuaciones de soterramiento en Madrid, Barcelona y Gerona y una reducción de 450.242 toneladas de CO2 en 30 años.

Núñez, ha señalado en el foro que ese programa de inversión "es un reto que va a poner a prueba la capacidad del Gobierno y de las administraciones públicas".