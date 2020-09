¿Qué es Bizum y cómo funciona? Bancos compatibles y otras preguntas

El confinamiento ha abierto las puertas de par en par a la tecnología en todos los ámbitos de nuestra vida. Y sí, como dice el tópico, ha venido para quedarse. Desde el teletrabajo hasta las reservas telemáticas para ir a la piscina. Por no hablar de las compras 'on line' y los pagos con tarjeta y con móvil (Caixabank, por ejemplo, ha aumentado en el primer semestre el 57,6% el número de clientes que usa el celular para pagar).

Se ha llegado a un punto en que ya se está empezando a debatir si los billetes y las monedas son necesarios. De hecho, la asociación Retailcat, que representa a 40.000 comercios catalanes, se ha quejado de están teniendo "graves problemas a la hora de ingresar las recaudaciones en efectivo de sus establecimientos".

Desde luego, aplicaciones como Bizum no hacen más que avivar el debate y acelerar el fin del dinero físico. Más cómodo, más rápido, más seguro... y gratuito. De ahí que su éxito haya sido morrocotudo durante la pandemia, aunque meses antes del coronavirus ya estaba teniendo una muy buena aceptación. A principios de agosto alcanzó los 10 millones de usuarios y es más que probable que supere los 12 a final de este 2020 tras cuatro años en funcionamiento, en los que ha movido 8.000 millones de euros

1. ¿Qué es Bizum?

Se trata de una herramienta para mover dinero entre particulares a través del móvil, usando solo los números de teléfono porque las cuentas bancarias de los clientes (no importa que sean de entidades distintas) se vinculan a través del número de móvil. De esta manera no es necesario conocer ningún código IBAN; solo con el contacto de la agenda o el número de teléfono y una clave de cuatro dígitos para validar la operación es suficiente. Su uso es gratuito.

2. ¿Cómo funciona?

Por ejemplo, se puede usar cuando un grupo de amigos va a un restaurante y comparten el gasto del ágape, o hacen un regalo conjunto de aniversario, o comparten una plataforma de entretenimiento 'on line' tipo Netflix... La media es de 50 euros por transacción, y se pueden hacer transferencias de entre 50 céntimos y 1.000 euros a un máximo de 30 destinatarios a la vez. Tarda 5 segundos en pasar de cuenta a cuenta.

También, desde el tercer trimestre del 2019 se puede utilizar para pagar en comercios 'on line'' (próximamente, de manera física). A día de hoy, en unos 4.200 establecimientos (unos 5.000 cuando acabe este año, según las propias previsiones de Bizum), desde empresas grandes hasta restaurantes pequeños. También permite hacer donaciones a unas 1.700 oenegés.

3. ¿Qué bancos son compatibles?

Bizum nació como una iniciativa de varios bancos españoles como CaixaBank, BBVA, Santander, Sabadell y Bankia, entre otros, que se asociaron para avanzarse a la más que previsible entrada de otros operadores como 'fintech' y tecnológicas ávidos de comerse una buena porción del pastel del mercado de pago por móvil. Este mes de julio, ING, que tenía su propia plataforma, llamada Twyp, ha sido uno de los últimos en incorporarse a la plataforma, integrada ahora por 26 bancos. Casi todos.

Además de los citados, también forman parte de Bizum Kutxabank, Caja Rural, Unicaja, Ibercaja, Cajamar, Abanca, Bankinter, Liberbank, Laboral Kutxa, Evo, Mediolanum, Eurocaja rural, Caja de Ingenieros, Cajalmendralejo, Arquiabanca, Bankoa, Cajasur, Deutsche Bank, Imagin Bank y Openbank.

4. ¿Cómo descargar la 'app' de Bizum?

No existe una aplicación llamada Bizum, sino muchas aplicaciones, las de los bancos compatibles con Bizum: SabadellWallet, ImaginPay, Db Pay, Yopago... A través de la web de cada entidad se tiene acceso a su 'app', que permite el pago/cobro por Bizum. Toda ellas son compatibles para iOs y Android; es decir, con cualquier móvil se pueden hacer estas transferencias.

5. ¿Que limitaciones tiene?

Un número de teléfono solo puede asociarse a una cuenta bancaria, pero una cuenta bancaria puede asociarse a dos números de teléfono. No es compatible con cuentas bancarias extranjeras, aunque si un número de móvil de fuera de España está asociado a una cuenta nacional sí puede usar Bizum.

Además, se necesita que tanto quien envía el dinero como quien lo recibe estén dados de alta de Bizum. Si el que va a cobrar no tiene la 'app', recibe un mensaje para que se dé de alta antes de dos días para que pueda recepcionar el dinero; si no lo hace, no lo recibirá. Y si recibe el mensaje para pagar, tiene siete días para registrarse y poder enviar el dinero.

No permite un uso profesional (los autónomos no la pueden utilizar) y el importe de operaciones recibidas por cliente en un día es de 2.000 euros. El número de operaciones recibidas por un cliente en un mes 150, igual que el número de operaciones emitidas.