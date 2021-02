¿Qué perfiles buscan pero no encuentran las empresas en España?

En España hay casi cuatro millones de personas en paro. No obstante, muchas empresas no encuentran en el mercado laboral los perfiles que necesitan para sus plantillas. Una de cada diez ofertas de empleo se queda vacante debido a la ausencia de candidatos idóneos. Informáticos, técnicos de mantenimiento o sanitarios son algunos de los perfiles más demandados y que más les cuesta cubrir a las compañías actualmente, según un informe publicado este martes por la consultora de recursos humanos Adecco.

El mercado laboral español arrastra desde hace décadas un déficit a la hora de conectar las necesidades de las empresas con la oferta de mano de obra de los profesionales que buscan empleo. De todas las vacantes que circulan regularmente en España por los diferentes portales de empleo, una de cada diez se queda sin ocupar por falta de candidato adecuado, según las estimaciones de Adecco. No obstante, ese porcentaje se eleva en algunos casos y en determinadas zonas geográficas hasta el 60%, según destaca la propia Adecco.

La búsqueda de informáticos cualificados es una de las necesidades recurrentes entre las empresas que no se acaba de resolver. Son profesionales cotizados y con un sueldo habitualmente por encima de la media española. Según los últimos datos de la encuesta de estructura salarial del INE, un profesional dedicado a la programación, consultoría u otras actividades relacionadas con la informática cobraba de media 31.110 euros brutos al año; 7.000 euros por encima de la media del conjunto de profesiones.

Otro perfil que Adecco destaca en su reciente informe es el de los profesionales sanitarios. Ya demandados antes de la pandemia, la emergencia sanitaria no ha hecho más que disparar la necesidad de auxiliares, médicos o técnicos de laboratorio; entre otros. Este es otro grupo de perfiles con salarios sensiblemente por encima de la media española. Volviendo a la encuesta del INE, un profesional sanitario cobra en España de media 32.285 euros brutos al año.

Los técnicos de mantenimiento también figuran entre los profesionales que las empresas buscan pero no encuentran con facilidad. No obstante, este colectivo de profesionales no suele estar remunerado con los mismos importes que los perfiles anteriormente mencionados. Están buscados, pero sus salarios solo superan ligeramente la media española. Según los datos del INE, un trabajador especializado en la reparación e instalación de maquinaria y equipo percibe en España una media de 26.268 euros brutos al año.

Las necesidades empresariales no son iguales por autonomías y el tejido productivo de cada territorio condiciona la demanda de profesionales. En Cataluña, por ejemplo, Adecco detecta que las compañías buscan con mayor intensidad que en otros territorios administrativos con idiomas o comerciales también políglotas.