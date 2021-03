Reflotado "parcialmente" el carguero varado en el canal de Suez

El buque Ever Given ha sido "reflotado parcialmente" este lunes tras seis días varado en el canal de Suez, lo que provocó la suspensión de uno de los pasos marítimos más importantes del mundo, aunque no está claro cuándo reabrirá, informaron firmas que ofrecen servicios logísticos en canales y estrechos.

"Ever Given ha sido reflotado parcialmente en el canal de Suez", indicó la firma Leth Agencies al publicar una foto satélite del gigante portacontenedores, de bandera panameña, que mostraba que se había movido la popa de la embarcación, una información también difundida por la firma Inchcape, que añadió que el barco "está siendo asegurado".

M/V EVER GIVEN has partially refloated in the #SuezCanal , pending official confirmation from Suez Canal Authority. pic.twitter.com/PQCn3K2fE6

Este avance se produjo tras el inicio de unas maniobras de arrastre con 10 remolcadoras y varias dragas aprovechando la marea alta al amanecer de este lunes, anunciado por la Autoridad de Canal de Suez en su cuenta de Facebook, aunque hasta el momento no ha confirmado la información de que haya sido reflotado parcialmente.

Se desconoce cuándo el buque será liberado por completo en una semana en la que las autoridades se mostraron optimistas por la luna llena y la subida de las mareas para desencallar la gigantesca embarcación de 400 metros de eslora.

Great efforts from Suez Canal Authority continues with 10 tugs including ALP GUARD in coordination with SMIT are currently stationed on four different directions to tow M/V EVER GIVEN in the #SuezCanal



Source: https://t.co/iCYta86ErN pic.twitter.com/tDEe9BDz12