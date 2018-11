Rivas continuará a pesar del cambio en la ley: No puede ser que la mitad de vecinos paguen y la mitad no

Rivas-Vaciamadrid continuará su lucha contra la banca y en favor de los ciudadanos. El pueblo madrileño que emitió la denuncia que puso en jaque a los bancos al determinar que serían ellos los que tenían que asumir el pago del impuesto de actos jurídicos documentados (AJD) en detrimento de los clientes asegura que, aunque haya un cambio en la ley, ellos seguirán con su batalla porque no quieren que Rivas sea un "oasis judicial" frente al resto de la sociedad porque hay una sentencia que "declaró nulo el artículo".

El presidente del Gobierno ha anunciado que el Gobierno cambiará la ley para que el impuesto de actos jurídicos lo asuman los bancos, pero no tendrá carácter retroactivo con lo que solo afectará a las hipotecas que se hagan después de ese cambio. Y Rivas tiene tres sentencias a favor y otras tres, que todavía no se han fallado, pero que según la decisión de este martes del Supremo serán desfavorables al pueblo. "No podemos tener la contradicción de que en un bloque de viviendas unos vecinos paguen y otros no simplemente porque lo hicieron 15 días más tarde. Lo único que pasó es que de un día para otro cayó la Bolsa y Díaz-Picazo se puso en marcha", asegura en una conversación con EL PERIÓDICO el alcalde de la localidad, Pedro del Cura.

La decisión del Gobierno de cambiar la ley es considerada por Del Cura como "lo mínimo" que podría pasar ante un hecho con que supone una "inseguridad jurídica y una indefensión muy grande". "Al menos si el poder judicial rescata a la banca, que el legislativo haga lo propio con los consumidores", agrega el alcalde.

El ayuntamiento de Rivas todavía no ha recibido la sentencia, pero cuando la tengan pedirán una aclaración al Alto Tribunal y estudiarán pedir la nulidad del pleno de este martes. "Hay mucho recorrido, que una sentencias digan blanco y otras negro por lo mismo genera una indefensión que nos obligará a ir al Constitucional y después sino al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. No damos ninguna batalla por perdida", asegura Del Cura.

DIFERENCIA ENTRE MAGISTRADOS



El alcalde de Rivas señala a Díaz-Picazo como el principal responsable de toda esta "pirueta" al ser quien al encontrarse con un empate técnico entre magistrados decidió no abstenerse "a pesar de haber trabajado con la patronal bancaria". Una decisión que contrasta con otro magistrado, favorable a los consumidores, que se abstuvo para garantizar la imparcialidad porque vive en Rivas-Vaciamadrid y ha abalado varias hipotecas a sus hijos.

En un escrito a Picazo, este magistrado argumenta que se abstiene para "preservar los valores de neutralidad e imparcialidad del órgano jurisdiccional y, sobre todo, la imagen externa que en relación con esos valores tiene que ofrecer todo tribunal para que no resulte quebrantada la confianza social en la administración de justicia".

"Es inaudito que un juez se abstenga para que la imagen de la justicia no se corrompa y que Díaz Picazo diga alegremente que él vota en contra para que no haya empate como argumento jurídico, no puede ser", concluye Del Cura.