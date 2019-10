Ryanair rebaja de 512 a 432 los despidos en el inicio del ERE

Ryanair no ha renunciado a su plan para cerrar las cuatro bases que tiene en Gerona y las Islas Canarias, aunque sí ha rebajado de 512 a 432 los despidos de trabajadores que actualmente operan en ellas. Así se lo ha comunicado oficialmente este martes a la representación legal de los trabajadores en su primera reunión de la mesa negociadora del expediente de regulación de empleo (ERE), según fuentes del sindicato USO. Pese a iniciar conversaciones con los sindicatos, la compañía no ha registrado formalmente el ERE en el Ministerio de Trabajo, tal como han confirmado fuentes del organismo.

Ryanair continua así con su estrategia de negociación gradual del despido colectivo, dosificando la información y midiendo los pasos. Ya que hasta que la compañía irlandesa no registre formalmente ante la autoridad laboral competente (Ministerio de Trabajo, al afectar a diferentes puntos de toda España) el ERE este no será efectivo y no comenzará la cuenta atrás de 30 días para resolverlo con la parte sindical. Para dar inicio oficial a dicho proceso, la compañía ha emplazado a los sindicatos al 25 o 30 de octubre, tal como ha explicado USO en un comunicado. La central ha declarado su intención de rebajar más la cifra de cesados, que Ryanair ha situado de momento en 327 tripulantes de cabina y 105 pilotos. En concreto y de no modificarse finalmente las cifras serían 100 despidos en Gerona, 100 más en Tenerife, 69 en Las Palmas y otros 58 en Lanzarote.

La aerolínea anunció públicamente hace meses su intención de clausurar antes del 8 de enero del 2020 sus bases en Gerona, Tenerife, Lanzarote y Gran Canaria. Y tras el anuncio esperó hasta agosto para comunicar por correo electrónico a los trabajadores de dichas bases el cierre de estas y su posible despido. Nada formal, hasta que el pasado 3 de octubre anunció la primera reunión de la mesa negociadora que ha tenido lugar este martes. Esta se ha alargado hasta casi las nueve de la noche y tampoco ha servido para activar la cuenta atrás de esos 30 días para cerrar legalmente el ERE, al no haber sido registrado este en Trabajo.