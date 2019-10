Saracho niega haber manipulado la acción del Popular para venderlo

Emilio Saracho, efimero presidente del Popular entre febrero y junio del 2017, ha negado este miércoles en la Audiencia Nacional haber difundido noticias falsas sobre la situación del banco para hundir el precio de la acción y facilitar así su venta a un competidor. El banquero, que ocupó el cargo hasta la intervención de la entidad por las autoridades europeas y su venta al Santander por un euro, ha admitido que se pudieron producir filtraciones ya que todo el consejo de administración conocía la situación de la entidad, pero ha negado ser el autor de las mismas. Asimismo, ha dado a entender que el equipo de su antecesor, Ángel Ron, ocultó pérdidas millonarias.

El también exdirectivo del Santander, Goldman Sachs y JP Morgan ha inaugurado el turno de comparecencias ante el juez José Luis Calama de los imputados por la debacle del entonces sexto banco español, en una causa en la que se le investiga por un delito de manipulación de mercado. Saracho ha negado tajantemente haber revelado a Ron, como este aseguró en el Congreso el año pasado, que su intención fuera realizar una "ampliación de capital a bajo precio o con una transacción a bajo precio, y que si no lo hacía rápido montaría una tómbola", así como que su objetivo "era asustar, que iba a amenazar con estrellar el avión en la puerta del Banco Central Europeo", según fuentes jurídicas presentes en la sala.

El ejecutivo ha asegurado que tenía "pocas noticias buenas que dar", dada la situación de la entidad, y que trató de informar cómo podía, pero que los hechos se precipitaron, sobre todo después de que 'El Confidencial' publicase que había contratado a JP Morgan y Lazard vender la entidad ante el riesgo de quiebra por la fuga de depósitos, una filtración de la que ha negado ser autor. Asimismo, se ha escudado en un informe de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que descarta que se produjeran inversiones irregulares para hundir la acción.

TASACIONES HINCHADAS

Saracho, además, ha asegurado que ordenó retasar los activos inmobiliarios de la entidad para conocer su valor real y con la esperanza de tener sorpresas positivas, habida cuenta de la mejora general del sector inmobiliario. Sin embargo, ha apuntado, la reevaluación de los en torno a 80.000 inmuebles destapó tasaciones infladas y por tanto la necesidad de realizar millonarias provisiones para cubrir el valor real de los activos.

El expresidente ha relatado como se sintió "sorprendido" cuando, poco después de tomar posesión, le preguntó a la directora de riesgos, Carmen Riveras, cuánto capital le faltaba a la entidad y esta le confesó que no lo sabía. Asimismo, ha defendido que la ampliación de capital del 2016, liderada por Ron, debía haber sido de 8.000 millones de euros, y no de los 2.500 millones que se captaron. En esta línea, ha acusado al consejero delegado de su antecesor, Francisco Gómez, de ordenar dar créditos por valor de 400 millones a clientes para que comprar acciones en dicha ampliación, algo que es legal siempre que esas cantidades se descuente del computo de capital, algo que no se hizo.