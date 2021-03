Sateliot planifica el lanzamiento espacial del primer nanosatélite 5G de su constelación

La empresa Sateliot lanzará este sábado desde la base espacial de Baikonur en Kazajistán el primero de una constelación de nanosatélites de órbita baja destinados para dar servicios de internet de las cosas mediante cobertura 5G. El nanosatélite 3B5GSAT es el primero de los 100 aparatos de sus características que la compañía tiene previsto desplegar en cinco años y está apadrinado por el Govern de la Generalitat. Sateliot prevé la puesta en marcha de los servicios de este primer nanosatélite en el 2022, que ha sido bautizado como Eixeneta tras una iniciativa del Govern entre los niños catalanes. La empresa prevé cerrar el 2025 con una facturación de 236 millones de euros y una plantilla superior al centenar de personas.

Sateliot se adjudicó, por un importe de 574.750 euros, la construcción del nanosatélite 3U (de tres unidades) que ofrecerá cobertura de telefonía móvil 5G en zonas de difícil acceso o sin cobertura de telecomunicaciones terrestres. Las aplicaciones de este satélite servirán para monitorizar el caudal de ríos, seguimiento de fauna salvaje, recepción de datos meteorológicos, control de ganado o evaluación de cultivos. Pero la denominada red satelital catalana no estará dedicada exclusivamente a servicios para la Generalitat. Los nanosatélites están situados en órbita baja no estacionaria, por lo que en un principio (hasta que no exista una red amplia) existe una ventana de tiempo limitado para el servicio en una zona concreta. Sateliot ofrecerá sus servicios también a otros clientes. Además de la aportación del Govern, Sateliot ya ha cerrado por valor de cinco millones una serie A, el primer tramo de financiación que cuenta con la participación de inversores y fondos europeos (mayoritaria). Precisamente, esta operación se enmarca en un plan de financiación específico dividido en tres fases bien diferenciadas: la Serie A, que servirá para completar las fases de I+D relacionadas con la carga útil y el lanzamiento de los primeros nanosatélites; la Serie B, cuyo objetivo es desplegar otros 16 nanosatélites 5G para lanzar el servicio comercial de cara a 2022-2023 y, por último, la Serie C, por valor de 70 millones, para el despliegue total de la constelación que garantice un servicio comercial prácticamente en tiempo real.

Autobús satelital

El nanosatélite de Sateliot se lanzará este sábado en un verdadero autobús espacial a bordo del cohete 'Soyuz-2'. El viaje se comparte con el satélite principal CAS500-1, el noveno satélite de observación terrestre que lanza Corea del Sur, y más de una treintena de satélites especializados.

El consejero delegado de Sateliot, Jaume Sanpera, ha explicado que el satélite irá ensamblado dentro de un 'deployer' o desplegador que va a bordo del cohete. Se trata de una caja donde se introduce el satélite inactivo. El nanosatélite sale al espacio cuando llega a su órbita, pero no está ensamblado directamente en la estructura del cohete. Funciona como un ascensor, en el que cada satélite se queda en la órbita prevista. En concreto, el de Sateliot operará en una órbita baja, situada en torno a 500 kilómetros de altura. Tras un proceso de verificaciones y comprobaciones de los sistemas, que puede durar varias semanas, el nanosatélite podrá empezar a dar servicio durante unos tres o cuatro años. El dispositivo se comunicará con una estación de radio cercana al Polo norte, en la conocida como Svalbard Satellite Station de Noruega. Pasará por allí cada 90 minutos más o menos. Y se comunicará dos veces al día durante una media seis minutos.

Sateliot no afronta la misión en solitario. Open Cosmos es la compañía que opera misiones satelitales de principio a fin y se ha encargado de su construcción, la gestión de la misión, el lanzamiento y su operación. Por su parte, Alén Space ha sido la compañía responsable del diseño de la carga útil, el modelo de ingeniería que va a bordo y que hará posible la extensión de los servicios de IoT a escala global y de forma masiva. En los últimos compases previos al despegue del cohete Soyuz-2, la compañía rusa GK Launch es además el proveedor que coordina todos los detalles del lanzamiento y la puesta en órbita del satélite. Open Cosmos se adjudicó, por un importe de 1.724.250 euros, la ayuda de la Generalitat para la construcción de un nanosatélite de seis unidades y es otro protagonista del objetivo de apoyar la creación de una infraestructura satelital catalana que ofrezca una red de telecomunicaciones e información complementaria para la Generalitat.

El nanosatélite ha sido apoyado por el Govern mediante un contrato licitado por el Institut d?Estudis Espacials de Catalunya (IEEC), en una apuesta del Govern por un sector en crecimiento que prevé genere 1.200 puestos de trabajo en los próximos cuatro años, con 280 millones de euros de facturación. La gestión y el control de los nanosatélites se hará a través de un sistema instalado en la estación terrestre de control ubicada en el Observatori Astronòmic del Montsec (OAdM), situado en Sant Esteve de la Sarga (Pallars Jussà) y que está gestionado por el IEE.