La Seguridad Social pierde 130 millones al año por las horas extras impagadas en la banca

Las horas extraordinarias que el sector financiero no abona a sus trabajadores suponen una pérdida de unos 130 millones de euros al año para la Seguridad Social, según ha denunciado este lunes la Federación de Servicios, Movilidad y Consumo de UGT. Tomando como base un salario neto mensual de 1.022 euros (con pagas prorrateadas) y teniendo en cuenta que más de un 40% de las horas extraordinarias que se realizan en España no se pagan a los trabajadores, no se cotizan a la Seguridad Social ni se retiene el correspondiente IRPF, el sindicato cifra la pérdida de ingresos de la Seguridad Social en casi 1.000 millones de euros anuales.

De esa cantidad, en torno al 13,7% corresponde a las entidades del sector financiero, unos 130 millones de euros anuales, según ha explicado UGT este lunes en Madrid. El sindicato, junto a otras organizaciones sindicales, recuerda que ha demandado a las entidades financieras ante la Inspección de Trabajo y ante los tribunales de Justicia por el tema de las horas extraordinarias.

El próximo 15 de noviembre tendrá lugar en Luxemburgo, en la sede del Tribunal de Justicia Europeo, la vista por el auto que ha elevado a ese Tribunal la Audiencia Nacional por una demanda de los sindicatos en España contra Deustche Bank.

.