Solo una de cada cinco empresas cumple la ley de protección de datos

Solo una de cada cinco grandes empresas españolas cumple íntegramente las exigencias de la ley de protección de datos tras más de un año en vigor, uno de los niveles más bajos de Europa. Según un estudio de la consultora Capgemini, las empresas europeas sobrestimaron en gran medida su preparación para la nueva normativa fijada por el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), pues tan solo el 28% la cumple íntegramente a nivel europeo. Hace un año, el 78% decía estar preparada para el momento de su entrada en vigor en mayo del 2018. El 81% de las firmas que operan de plena conformidad con el reglamento considera que ha tenido un impacto positivo no previsto en su reputación y su imagen de marca.

El estudio, titulado Championing Data Protection and Privacy-a Source of Competitive Advantage in the Digital Century, se apoya fundamentalmente en una encuesta a 1.100 directivos de grandes empresas (facturación superior a 1.000 millones de dólares) de diferentes sectores en diez países, incluyendo España.

Según la consultora, un número significativo de organizaciones está invirtiendo en gran medida en protección de datos y privacidad para garantizar el cumplimiento de la normativa existente y sentar las bases de otras futuras, pero la complejidad de la transformación ha frenado el proceso. Un 30% señala estar «cerca de» conseguir su adaptación completa. La tasa de cumplimiento más elevada corresponde a las firmas de EEUU (35%), seguidas de las de Reino Unido y Alemania (en ambos, el 33%), y la más baja a España e Italia (en ambos países, con el 21%) y Suecia (18%).

De las empresas que confiesan haber adaptado sus sistemas a la normativa, el 92% declara haber obtenido una ventaja competitiva, algo que solo el 28% esperaba el año pasado. La amplia mayoría de directivos de empresas que logran cumplir íntegramente el reglamento manifiesta que ha tenido un impacto positivo en la confianza de los clientes (84%), en la imagen de marca y reputación (81%) y en la motivación de los empleados (79%).