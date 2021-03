Telefónica advierte de que no emitirá fútbol "a cualquier precio"

Telefónica no da por sentado que acuda a la próxima licitación de los derechos audiovisuales del fútbol de LaLiga para las próximas tres temporadas, ya que el operador "tiene interés" en incluir esta oferta en sus servicios a los clientes, "pero no a cualquier precio". La compañía "evaluará" la licitación que haga LaLiga para las próximas temporadas -a partir de la de 2022- en una fecha que no está establecida, "valorará las alternativas y tomará la decisión correspondiente", ha afirmado este martes el presidente de Telefónica España, Emilio Gayo, que tiene "interés" en ofrecer fútbol, pero "no a cualquier precio".

En los "Tecnodesayunos", un encuentro organizado por Expansión, Gayo ha apuntado que "hay que dar el valor al fútbol que tiene hoy", cuando la situación "probablemente no permite el nivel de inversión de antes -en este deporte-, lo cual está ligado a la calidad del producto que ofrece". No obstante, ha reconocido que las audiencias no han caído, y que el fútbol se sigue con mucho interés, "aunque otra cosa es que si la pasión baja, luego haya gente que se termine descolgando".

A Gayo no le "consta" que Orange quiera dejar de emitir fútbol, al ser preguntado sobre los reproches a Telefónica lanzados recientemente por el consejero delegado de Orange España, Jean-François Fallacher, que apenas aterrizado en el cargo, expresó su rechazo a la fórmula aplicada para el pago de derechos de emisión de fútbol, ya que entiende que se deberían abonar en función de las altas a este deporte, y no de la televisión en general.

Sin pretender "juzgar" las decisiones de otras empresas, Gayo ha afirmado que ya en el pasado hubo algún operador que dejó de emitir fútbol, lo que repercutió positivamente en los ingresos y ebitda (beneficio bruto de explotación) de Telefónica. "Estamos preparados para competir y jugar en el terreno de juego, siendo uno, dos o tres operadores", ha dicho Emilio Gayo, con lo que ha restado importancia a la posibilidad de que Orange opte por no seguir comprando los derechos de fútbol a Telefónica. Telefónica está obligado a compartir los derechos con otros operadores al menos hasta 2023.

Preguntado por lo ocurrido en Francia, donde Mediapro se descolgó de los derechos de retransmisión de la Liga Francesa (LFP) y donde los precios finalmente han bajado, Gayo ha dicho que el fútbol hay que "ajustarlo al valor que se consigue a través del él". "Probablemente en Francia se ha llegado al punto de crisis, en el que nadie está dispuesto a cruzar una barrera que no se puede pagar, como ocurrirá en cualquier país incluido este". Gayo ha considerado que la pandemia ha retrasado el proceso de licitación de los derechos audiovisuales de LaLiga, ya que de otra manera está convencido de que ya tendría el asunto sobre la mesa.