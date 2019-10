Telefónica lanza su primera red comercial de 5G en Reino Unido

Telefónica ha lanzado en Reino Unido su primera red de 5G a través de su filial O2. Con una gama de nuevas tarifas, incluida una opción de datos ilimitados, y al mismo precio que sus ofertas equivalentes de 4G, la multinacional española estrenará en las islas británicas la nueva tecnología con una fórmula similar a la empleada por Vodafone en España.

Vodafone es el único operador que presta servicios 5G en España, desde el 15 de junio de este año, pues tanto Telefónica como Orange prefirieron esperar para comercializar estos servicios. El motivo de ambos fue que el único estándar actual, el Non Stand Alone (NSA) -funciona sobre la red existente de 4G- limita las bondades de la nueva generación a un aumento de la velocidad de descarga.

Sin embargo, en el caso de Gran Bretaña, Telefónica ha decidido no esperar más. Y lo cierto es que allí no será el primero en iniciar esta comercialización. O2 pone en marcha una red de 5G después de que ya lo hayan hecho Vodafone, BT-EE, y Hutchison Whampoa, que llegó a un acuerdo con la firma Three. La red 5G de O2 se ha lanzando en seis ubicaciones: Belfast, Cardiff, Edimburgo, Londres, Slough y Leeds.