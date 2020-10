Tesla llama a revisión 48.442 vehículos por problemas en la suspensión

Los coches eléctricos tienen menos componentes que los de combustión, por lo que sufren menos averías y sus costes de mantenimiento son más asequibles. No obstante, eso no quiere decir que los abanderados de la nueva movilidad no puedan padecer averías. Tesla ha tenido que llamar a revisión un total de 48.442 vehículos en el mercado chino por problemas con sus sistemas de suspensión que podían ser "potencialmente peligrosos" para la seguridad de sus conductores.

Curiosamente, y en contraste con uno de los prejuicios más extendidos del mundo, no son fabricados en su planta de Shanghái los coches defectuosos. En vez de 'made in China', las unidades problemáticas son 'made in USA'. Según el portal chino especializado en la industria automotriz Gasgoo, los coches llamados a revisión son 29.193 Model S y Model X, los vehículos de gama alta de Tesla, fabricados entre el 17 de septiembre de 2013 y el 16 de agosto de 2017 y 19.249 unidades del Model S producidas entre el mismo 17 de septiembre de 2013 y el 15 de octubre de 2018. Todas las unidades fueron ensambladas en la factoría de Tesla en Fremont, California.

Tesla se ha visto obligada a sustituir las piezas peligrosas por otras nuevas y mejoradas tras el requerimiento de las autoridades del Gigante Asiático. Por su parte, las autoridades estadounidenses no se han pronunciado sobre si será necesario llevar a cabo la misma medida en el mercado local de Tesla.

PRECEDENTES CON EL MODEL S

En 2016, el consejero delegado de Tesla, Elon Musk, tuvo que defender su compañía ante las acusaciones que desde distintas asociaciones estadounidenses vertían sobre su berlina Model S. Por aquel entonces, las quejas alegaban el uso de suspensiones "peligrosas o deficientes". El sudafricano tiró de Twitter y del blog de la empresa para asegurar que "no se han encontrado problemas de seguridad en la suspensión del Model S" y cerrar el caso.

La Administración Nacional de Seguridad del Tráfico de Estados Unidos, declaró a la cadena CNBC que "tiene conocimiento de la revisión por problemas en China" y que "no ha recibido quejas significativas en relación a este problema en los Estados Unidos".

EXPORTAR DESDE CHINA

Mientras tanto, Tesla ultima los preparativos para empezar a exportar las unidades del Model 3, su berlina más asequible, que fabrica en China a Europa. España, junto con Alemania, Francia, Italia y Portugal, está entre los países en los que se entregarán estas unidades ensambladas en su planta de Shanghái, la primera gran factoría de la firma fuera de Estados Unidos.

La planta de Shanghái cerrará el año, según las previsiones de Tesla, con 150.000 unidades del Model 3 y el Model Y fabricadas. La compañía de coches eléctricos está construyendo además dos nuevas factorías, una en Berlín, Alemania, y otra en Austin, Texas.