Tesla nombra a Robyn Denholm como relevo de Musk en la presidencia

Pese a las especulaciones que colocaban a James Murdoch como favorito para ocupar la presidencia de Tesla, puesto que Elon Musk tuvo que dejar por obligación para que la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos (SEC) no lo demandara por su tuit anunciando la privatizació de la marca, al final será Robyn Denholm la sucesora del sudafricano en el cargo.

Tesla debía elegir a alguien independiente para ocupar el cargo y por eso Denholm deja su puesto como jefa de estrategía de Telstra Corp., una compañía telefónica australiana. Además, también abandonará su puesto de CFO (directora financiera) de Tesla para asumir la presidencia de la firma califroniana inmediatamente.

Would like to thank Robyn for joining the team. Great respect. Very much look forward to working together.