Trabajo ve "insostenible" no actualizar las pensiones con el IPC

La ministra de Trabajo en funciones, Magdalena Valerio, ha advertido de que no revalorizar las pensiones conforme al IPC es "insostenible" socialmente y, por tanto, políticamente. "La Constitucion dice que las pensiones tienen que ser suficientes y dignas y no pueden perder poder adquisitivo", ha dicho la ministra este jueves al ser preguntada por las advertencias del Banco de España sobre el coste de esta medida.

En declaraciones a los periodistas en la apertura de un encuentro de diálogo entre el Comité Europeo de Derechos Sociales y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Valerio ha recordado que el propio PP, "que se inventó" el índice actual de revalorización (que limita la subida anual de las pensiones a un 0,25% en situaciones de déficit como la actual), tuvo que rectificar en el 2018 al comprobar que las subidas del 0,25% eran insostenibles social y políticamente.

En consecuencia, ha insistido, las pensiones tienen que subir con el IPC porque deben ser suficientes, dignas y mantener el poder adquisitivo. Además, ha afirmado que "en vez de mensajes catastrofistas", como los lanzados por algunas instituciones, deben transmitirse mensajes de confianza en el sistema público de pensiones, un sistema que "lleva décadas funcionando" y que se ha ido reformando en el tiempo para hacerlo sostenible.

AVANZAR LA EDAD DE JUBILACIÓN

Sobre la propuesta de la AIReF de aumentar la edad efectiva de jubilación a los 67 años, la ministra ha recordado que la edad efectiva ya se ha incrementado hasta los 64,4 años y que la edad legal está subiendo progresivamente hasta los 67 años, siguiendo los parámetros de la reforma adoptada en 2011.

"Ya tenemos la edad de jubilación a los 67 años. Lo que pasa es que aquellas personas con carreras largas de cotización tienen derecho a jubilarse a los 65 años", ha dicho la ministra, que ha destacado que la edad efectiva de retiro está aumentando porque cada vez se hace un menor uso de la jubilación anticipada y porque ya no se obliga a los perceptores del subsidio de mayores de 52 años a jubilarse antes de la edad ordinaria.

MÁS INGRESOS VÍA IMPUESTOS

Ahora bien, lo que sí comparte Valerio con el Banco de España y con la AIReF es la necesidad de conseguir más ingresos vía cotizaciones y de reordenar los gastos de la Seguridad Social para que no asuma costes que no le son propios, como el caso de las prestaciones por maternidad y paternidad, que son "política de Estado" y, por tanto, deberían financiarse con impuestos. La ministra ha indicado que sólo con cotizaciones no se pueden mantener las pensiones contributivas, por lo que se necesita "inyectar impuestos" desde los Presupuestos Generales del Estado.