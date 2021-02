Turismo, comercio y hostelería avisan al Gobierno: "Lo que se necesita son ayudas directas e inmediatas"

Pedro Sánchez ha anunciado este miércoles un "paquete adicional" de 11.000 millones de euros para empresas, pymes y autónomos, durante su comparecencia para rendir cuentas del estado de alarma. Los sectores más afectados por la crisis del coronavirus, turismo, comercio y hostelería, consideran la promesa de ayudas por parte del Presidente del Gobierno una noticia "esperanzadora", pero avisan de que lo que el sector necesita son "ayudas directas e inmediatas".

"Es el tercer macroplan de apoyo al turismo que se nos explica y hasta ahora han sido insuficientes, confiamos que este se materialice en ayudas directas a fondo perdido de carácter inmediato para aliviar los problemas de tesorería de las empresas", ha reconocido el vicepresidente del lobi Exceltur, José Luis Zoreda. "Si esto no es así y se trata de condonar posibles deudas mañana puede ser válido para algunas medianas o grandes empresas que puedan resistir hasta el verano, pero las más pequeñas no podrán llegar a fin de mes", añade.

En la misma línea se pronuncian agencias de viajes --Confederación Española de Agencias de Viajes (CEAV)-- y los hoteleros --Confederación Española de Hoteles y Alojamientos (Cehat)--. "Las empresas necesitan las ayudas ahora y no seguir esperando, esperando y esperando un ofrecimiento de ayudas que, como ha ocurrido por parte de algunas comunidades autónomas, se han planteado pero al final no acaban de llegar", ha expuesto el presidente de Cehat, Jorge Marichal, quien además de ayudas directas reclama otras medidas como los bonos turísticos, ampliar el concierto del Imserso para esta temporada o la puesta en marcha de un pasaporte europeo, exoneraciones de impuestos, tener en cuenta la fiscalidad a nivel nacional y local.

"Que las próximas semanas no se convierten en meses", insiste el presidente de Hostelería de España, José Luis Yzuel. La patronal de los bares y restaurantes lleva meses defendiendo la necesidad de un paquete de ayudas directas de 8.500 millones de euros para salvar al sector después de meses cerrados a cal y canto. "No conocemos la letra pequeña, las cuantías, ni los plazos, pero se trata de ayudas absolutamente necesarias (...) que pueden permitir que muchos establecimientos no cierren definitivamente, lo cual tendría un coste mucho mayor para el Gobierno que las ayudas directas", avisa Yzuel.

Desde la Confederación Española de Comercio (CEC), apuntan que "toda ayuda es bienvenida" y aunque quieren ser "prudentes", se muestran menos positivos y reconocen que "a priori, los 4.000 millones que parece que estarán destinados a comercio nos parecen insuficientes". "No obstante, queremos ser prudentes a la hora de valorar hasta saber qué conceptos son objeto de esas ayudas, los procedimientos para acceder a ellas y también si se trata de ayudas directas como solicitamos y no solo financieras", exponen fuentes de la patronal del pequeño comercio.