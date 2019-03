La venta on line obliga a un nuevo modelo de negocio en la farmacia

Las 22.500 farmacias españolas afrontan con incertidumbre la revolución que supone internet. Pese a que la venta on line de productos sin receta en España es todavía pequeña, la experiencia en otros países y otros mercados hace prever cambios radicales en el sector en poco tiempo. Las empresas distribuidoras o mayoristas son conscientes de que deben tomar posiciones ante la venta en internet, ya que ya hay nuevos competidores y hasta el mismo Amazon que tienen en el punto de mira este negocio. Los productos de venta libre y de parafarmacia suponen entre el 60% y el 80% de las ventas de las farmacias, pero solo el 1% de esas ventas se llevan a cabo en internet.

El sector de la distribución farmacéutica mayorista en España se divide entre cinco grandes distribuidoras: cuatro cooperativas y una multinacional. Pero el peso de cada una de ellas en las diferentes zonas de España es distinto. La defensa de la cuota de mercado es un obstáculo latente en las conversaciones ya iniciadas para organizar un mercado común contra Amazon.

REPARTO / Pese a que el antiguo reparto territorial se ha suavizado en los últimos años, el peso de las distribuidoras en cada comunidad autónoma sigue siendo dispar. Cofares, con una cuota estatal del 27%, está al frente del mercado y tiene una amplia distribución territorial, seguida por Bidafarma (21%, resultado de la unión de ocho cooperativas y al frente en Andalucía, Extremadura, Galicia y Castilla y León), Hefame (11%, con amplia implantación en el Mediterráneo), Alliance Healthcare (10%, multinacional) y Fedefarma (6%, líder en Cataluña).

Los procesos de concentración siguen en la agenda del sector y quizá por eso el consenso a la hora de crear una plataforma unificada de venta on line se hace esperar. Además, las farmacias suelen disponer de los servicios de más de una distribuidora para eludir eventuales faltas de estoc, lo que introduce una carta más de suspicacias y recelos a la hora de tejer soluciones comunes para la venta on line. Sí reconocen en el sector que ir de la mano de Amazon en la conquista del mercado on line no es aconsejable, ya que el gigante tiende a apropiarse de los nichos más rentables del mercado. «Se debe acelerar la adaptación de las farmacias a un entorno disruptivo, pero sin perder los atributos que caracterizan al colectivo de farmacéuticos», defendió el presidente de Fedefarma, Vicenç J. Calduch, esta semana pasada en la feria Infarma en Barcelona.

PROYECTO COMÚN / Reconoció también contactos y negociaciones para crear un proyecto común de las cooperativas de distribución en internet, pero todavía no hay plazos. La distribución farmacéutica en España está de acuerdo con la necesidad de esa unión, pero no en el camino a seguir para consolidar un marketplace (un punto de venta unificado en internet).

El presidente del grupo Cofares, Eduardo Pastor, aboga abiertamente por un proyecto ambicioso común de las cooperativas que sea capaz de competir con Amazon, Alibaba o con cualquier otro competidor con sus mismas armas. «La farmacia no puede afrontar el reto de internet de manera individual. Amazon sangra a las farmacias y es necesaria una plataforma común en la que recaigan los recursos obtenidos en internet y se redirijan a la propia cooperativa, por ejemplo para beneficiar a la farmacia rural», explica el presidente de Cofares, Eduardo Pastor.

Desde ese punto de vista, la farmacia sería el punto de contacto con el cliente, cabeza de puente de la distribución en la última milla bajo el paraguas paralelo de una organización pensada para la venta on line.

Frente a esta posición abierta y tan disruptiva como la que se presume en el futuro de los gigantes de internet, Hefame defiende a ultranza el papel prescriptor del farmacéutico en la venta en internet: «Lo fundamental es poner a las farmacias en el centro de la facturación, que sean las que vendan», defendió en Infarma el presidente de Hefame, Carlos Coves.

La concepción de un portal de farmacias supone un modelo que se antoja tímido para lo que se avecina. Mientras, la multinacional Alliance Healthcare observa la situación con atención y dispuesta a aprovechar su experiencia internacional para subirse al carro de la propuesta que tenga más visos de éxito. «Estamos surfeando la situación», reconoce Javier Casas, director general de Alliance Healthcare.