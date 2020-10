La venta 'on line' de productos tecnológicos ha pasado del 21% al 34% del total este año

El sector de Bienes Tecnológicos de Consumo (BTC) canaliza ya en España el 34% de sus ventas a través de internet. El sector cerrará el año en España con una caída del 2%, pese a haber caído hasta abril el 13%. Son datos de la consultora GFK, que se han presentado hoy en el Foro AECOC de BTC.

El director del área de retail de GFK, Fernando Gómez, ha destacado que la recuperación se explica por el incremento de las ventas de los productos informáticos, que han pasado de tener un peso del 20,9% sobre las ventas del sector en el 2019 en España a un 29,1% actualmente. En el otro lado de la balanza, los artículos de telecomunicación, como los móviles, pierden relevancia con una caída del 27,5% al 26,6% en su peso y un descenso del 2% en sus ventas.



En el detalle por artículos, los productos informáticos, estrella de este año, han sido las webcams, con un aumento de venta del 94%, los monitores (41%) y equipos de comunicación (41%). Fuera de la informática, destaca el incremento de ventas de los tratamientos de aire (58%), cortapelos (45%) y máquinas de coser (40%).



El portavoz de GFK considera que el crecimiento del teletrabajo y de la educación 'on line' han llevado a los consumidores a invertir en sus hogares. "Hemos tenido que convertir nuestras casas en un centro de operaciones, y el equipamiento se ha vuelto esencial". Los datos de GFK también muestran el crecimiento del canal 'on line' en España para el sector de BTC, que en el 2019 suponía un 21% del total de ventas del sector y hoy ya tiene un peso del 34%. Estas cifras equiparan el comercio digital de los productos electrónicos de España al del resto de Europa occidental, donde tiene un peso del 38%.



Buena parte del crecimiento del mercado 'on line' se explica por el aumento de las ventas digitales de los operadores que cuentan tanto con canal físico como con 'marketplaces' (click&mortar), que llegaron a crecer un 500% al inicio del confinamiento y que en el mes de julio mantenían incrementos del 91%.



De cara al futuro inmediato, Gómez recuerda que el canal 'on line' adquiere relevancia en la última parte del año, con fechas señaladas como el Black Friday y el Cyber Monday, y augura una primera parte del 2021 positiva para el sector del BTC. "Esperamos recuperar las cifras positivas a partir de este mes de septiembre; la incertidumbre llegará con la segunda parte del próximo año".

El presidente del Comité AECOC de BTC y director comercial de Philips, Óscar Parra, ha coincidido en señalar que "el sector se ha recuperado bien en casi todas sus líneas de negocio" y ha remarcado la capacidad de adaptación de la distribución a un contexto inesperado. "La pandemia ha cambiado los hábitos, preferencias y expectativas de los consumidores, y todos los operadores han respondido con rapidez".