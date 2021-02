Yoigo amplía sus servicios financieros con préstamos personales bajo la marca MoneyGO

Después de anunciar hace unas semanas su entrada en el ámbito de la comercialización de energía, Yoigo se lanza ahora a los servicios financieros con su propia oferta de créditos al consumo y tarjetas de crédito bajo la marca MoneyGO, a través de una joint venture al 50% con Cetelem, para en el plazo de un año ampliar su oferta hacia las cuentas corrientes y las tarjetas de débito.

Así lo ha anunciado este miércoles el consejero delegado de la compañía, Meinrad Spenger, y Alberto Navarro de Xfera Consumer Finance, la sociedad conjunta que tienen con Cetelem. “El producto que lanzamos está pensado para todo tipo de cliente de Yoigo que necesita una financiación con cualquier finalidad, desde un coche, una casa, un estudio o motivos médicos”, ha explicado Navarro. Usuarios que podrán pedir préstamos personales desde entre 3.000 euros y hasta 60.000 euros con un 5,06% TAE, a través de una gestión 100% digital y flexible y con plazos de devolución desde los 3 a los 96 meses y sin comisión de apertura. Además, permite la posibilidad de contratar un seguro de protección de pagos sin necesidad de cambiar de banco.

Unas cuantías, entre 3.000 y 60.000 euros, que la teleco puede permitirse por el "conocimiento de la solvencia y fiabilidad del usuario" que tiene al tener a Cetelem como socio, un experto en este tipo de servicios en España, y por el gran volumen de datos de clientes del que disponen, según han defendido. "Por eso podemos ser mejores en cuanto al importe que podemos dar", ha reconocido Navarro.

La compañía, que tiene licencia de entidad financiera de crédito y no bancaria, prevé comercializar a finales de este año o principios del que viene cuentas corrientes como si fuera un ‘marketplace’ con Cetelem. Es decir, sin necesidad de pedir una licencia de este tipo al Banco de España, como sí ocurre en el caso de Orange Bank. "Es algo que está encima de la mesa, pero tarda su tiempo", ha explicado Navarro. Sobre la posibilidad de ofertas hipotecas, reconocen que de momento, "es un producto que no está en el radar", aunque en el futuro no descartan "ofrecer toda la gama de producto financiero al cliente".

Y no solo eso. Dentro de su estrategia de diversificación de servicios, que también han seguido el resto de telecos españolas, la compañía prevé seguir ampliando su portfolio con los seguros, la salud y cualquier otro servicio relacionado con la gestión desde casa, según ha precisado Spenger. "Hay que empezar cuanto antes a ser el mejor operador de Europa en servicios. Hemos crecido mucho en telecos, a un ritmo de 1,5 millones al año, y es momento ahora de impulsar otros servicios", ha agregado el consejero delegado de la teleco.

No obstante, ha defendido que la estrategia de MásMóvil no pasa por vender sus infraestructuras (por ejemplo, fibra) para monetizar sus activos y dedicarse solo a los servicios sino "beneficiarse del conocimiento tecnológico y de la experiencia de comercialización al cliente dándole un valor añadido" con nuevas oferta. "No se trata de meter todos los servicios posibles porque nos ha entrado el pánico de que el mercado de las telecomunicaciones no crece, sino que nuestra estrategia es ir de la mano de expertos para ofrecer servicios digitales adicionales", ha matizado.