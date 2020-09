Yolanda Díaz garantiza la extensión de los ERTE

L os expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) se van a poder prolongar y se va a incrementar la protección económica de los fijos discontinuos, según garantizó ayer en Palma de Mallorca la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. Pero sin dar muchos más detalles, alegando que estas medidas deben acordarse en la Mesa del Diálogo Social que hoy inicia sus reuniones en Mallorca y debe abordar estas cuestiones.

Sin embargo, la representante del Gobierno estatal aseguró que se va a buscar que los acuerdos en esta materia se produzcan con celeridad para dar certeza a las empresas, y no ocultó que el sector turístico y el transporte de personas, al igual que la economía balear, precisan de un tratamiento especial ante una crisis que les ha afectado con especial dureza.

La ministra indicó, en relación a este punto, que no es casualidad que estas reuniones, en las que participan la patronal CEOE y las cúpulas de UGT y de CCOO, se inicien en la isla, y recordó que el sector turístico aporta un 12% del PIB español, por lo que supone un «pulmón de gran relevancia» que no se va a dejar atrás. En relación a las medidas que se van a abordar, no ocultó que el encuentro mantenido ayer con los representantes del sector turístico, a través de Exceltur, servirá para fijar una hoja de ruta.

Mientras que el presidente de Exceltur, Gabriel Escarrer, reclamó que los ERTE se puedan prolongar hasta junio del año que viene, ya que en su opinión es el plazo que será necesario no solo para crear una vacuna contra el coronavirus, sino también para poder distribuirla, la presidenta del Gobierno balear, Francina Armengol, reivindicó que esa extensión en el tiempo se mantenga «lo que haga falta».

En este punto, la titular de la cartera de Trabajo defendió que es mejor no hablar de plazos concretos precisamente porque eso supone una mayor flexibilidad ante posibles rebrotes.

Sobre los fijos discontinuos, Yolanda Díaz reconoció que este año apenas ha habido temporada turística, y afirmó que se va a actuar con «sensibilidad» a la hora de ayudar a estos asalariados en este contexto y que se va a «mejorar su protección».

Porque si en algo coincidieron los tres es en que estos expedientes temporales están permitiendo mantenerse en pie a muchas empresas y que miles de trabajadores mantengan sus empleos, de ahí que se insistiera en que se trata de una herramienta que se va a mantener en el futuro, y que Escarrer la apuntara como un acierto del Gobierno de Pedro Sánchez.

Algo en lo que insistieron Armengol y el presidente de Exceltur es en la necesidad de que el sector turístico tenga un tratamiento especial, al igual que Baleares.

Y la respuesta de Yolanda Díaz de nuevo apuntó que este se va a producir, al señalar que su ministerio tiene claro en qué sectores y en qué zonas del país se encuentran los asalariados que siguen afectados por los ERTE y, consecuentemente, cuáles están siendo los impactos más duros del coronavirus.

En este aspecto, y tras la reunión mantenida con los representantes de Exceltur, la titular de Trabajo añadió que su intención es convertir en permanente el diálogo con este sector.

Yolanda Díaz, además, hizo otro anuncio durante el encuentro: su ministerio y el de Turismo van a poner en marcha una actuación para mejorar la formación de unos 70.000 trabajadores del sector.

Para ello, el presidente de Exceltur alegó que sus empresas han sufrido caídas en su facturación del 65% al 70%, lo que supone la pérdida de unos 98.000 millones de euros. H