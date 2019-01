Zara, Mango y Bershka, en cabeza de las ventas de las marcas de moda en España

Zara, Punto Fa (la matriz de Mango) y Bershka son las empresas de moda líderes de venta en España, seguidas de otras dos enseñas del Grupo Inditex, Pull & Bear y Stradivarius, y de Tendam, antiguo Grupo Cortefiel. Completan el 'top ten' las firmas H&M, C&A, Sfera, perteneciente a El Corte Inglés, y Oysho, también del gigante textil gallego fundado por Amancio Ortega, según el informe 'El sector textil en 2018' publicado por EAE Business School.

Algunas de las marcas textiles españolas que 'influencers', 'bloggers' y expertos en moda señalan como las de más potencial son Mi&Co, Yellow and Stone, Masscob, PepaLoves, Cortana, Kling y Brownie, entre otras. Del estudio se desprende además que la media de gasto per cápita en ropa en España en el 2018 fue de 429,3 euros, aunque si se suma el calzado, el desembolso aumenta a 565,7 euros per cápita. Las previsiones para el 2019 de gasto en ropa per cápita ascienden a 438,5 euros anuales.

Las comunidades autónomas que más gastan en ropa son Catalunya con 5.878,4 millones de euros, Andalucía (5.641,68 millones de euros), Comunidad de Madrid (4.438,72 euros) y Comunidad Valenciana (3.380,96 euros).

"Todas ellas suponen más del 60% del gasto total. Así ha sido durante los últimos años y la tendencia es que este escenario se mantenga. Sin embargo, la brecha respecto a otras áreas del Estado español se va reduciendo en cuanto al gasto por persona. Las diferencias en el futuro estarán sobre todo determinadas por el volumen de población", explicó el autor del estudio, Eduardo Irastorza.

España se consolida como el tercer mayor exportador de moda europeo, con unas ventas que alcanzaron los 14.300 millones de euros en los once primeros meses del 2017, un 10% más. Italia mantiene el liderazgo con 26.600 millones de euros y Alemania con 22.800 millones de euros ocupa la segunda posición.

Los países con mayores ingresos por comercio electrónico de moda en 2018 son: China (195,166 millones de dólares), Estados Unidos (103,019 millones de dólares), Reino Unido (29,615 millones de dólares), Alemania (19,612 millones de dólares) y Japón (16,746 millones de dólares).