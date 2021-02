Consolidar la baja incidencia

Ahora todo está en las manos de los ciudadanos, como ha estado siempre, si se flexibilizan las medidas para ayudar a la economía debemos ser más responsables aún en cumplir las normas, mascarillas siempre salvo en el momento de beber o comer, no fumar en las terrazas o por la calle, lavado de manos continuos y distancia de seguridad y no sólo los usuarios de bares y restaurantes o tiendas, los propietarios deben velar por el cumplimiento de las normas y no hace falta ser policial, pueden echarlos de sus locales si las cumples, no servirles y llamar a la policía. En nuestras manos esta seguir bajando la incidencia.