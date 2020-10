Oportunidades y retos

El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia anunciado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, constituye sin duda una oportunidad de primer orden para hacer frente a los estragos de la pandemia. El compromiso de ejecutar, en los próximos tres años, los 72.000 millones que la Unión Europea ha asignado a España constituye una buena noticia, que ha sido celebrada por los agentes económicos y sociales. Un impacto negativo del PIB de más del 11% y una destrucción de empleo que podría acercar el paro al 20% requieren actuar sin dilación. El espíritu con el que el Gobierno aborda la crisis ya se anticipó en la presentación del techo de gasto que marcará la elaboración de los presupuestos para el 2021, que deberán ser los más expansivos de la democracia.

El propio Sánchez reconoció que la gestión de estos fondos plantea retos ingentes a las administraciones. La complejidad del plan anunciado, y su articulación en torno a cuatro ejes estratégicos y a diez «políticas tractoras», requiere una agilidad que no casa con los hábitos burocráticos que lastran la Administración del Estado y la de las comunidades autónomas. Consciente de una herencia que ha condicionado la gestión de la pandemia, Sánchez llamó a emprender «reformas históricas» que aumenten la eficacia de la Administración. Nada hay que objetar a esta necesidad, aunque es legítimo pensar que los países que hayan hecho los deberes antes son quienes sacarán mejor rédito de las ayudas de la UE. Con todo, España no tiene otra alternativa que aprovechar esta oportunidad para emprender las reformas que no se emprendieron en años de bonanza.

El otro reto es político. Una operación de esta envergadura requiere una unidad como la que recorrió Europa tras la segunda guerra mundial. No sobran los indicios de que la lucha política sin cuartel que tiene lugar en España, y que ha dificultado la respuesta a la pandemia, vaya a cesar. Pero sin aprobar unos Presupuestos Generales que permitan vehicular los recursos disponibles, nada será posible. Facilitar su tramitación es, en este contexto, un acto de responsabilidad. Y torpedearla, una frivolidad que ningún cálculo electoralista puede justificar. El Gobierno también deberá esmerarse en conseguir que la gestión de los recursos europeos se atenga a los criterios de cogobernanza que no siempre han sido posibles durante la gestión de la pandemia, para buscar un consenso con las autonomías. Su colaboración también será necesaria para lograr el necesario clima de entendimiento.