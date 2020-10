La protesta de los jóvenes médicos

La situación de los MIR ha llegado a unos extremos tan críticos que ha provocado una huelga que, ante todo, reclamaba una dignificación de su condición de profesionales en formación. Hay un sustrato económico en la protesta, puesto que el sueldo de los MIR no es acorde con sus prestaciones y su entrega, pero la reivindicación va más allá y se centra en la necesidad de que no se desvirtúe este período de extensión de la formación, con más tiempo dedicado al conocimiento y una mayor supervisión académica, hoy diluida. La realidad de los MIR está lejos de la teoría que prevé horas de formación, puesto que, representando un 10% de la plantilla sanitaria, llevan a cabo una labor estructural indispensable para el funcionamiento de los hospitales. El problema se explica por los recortes en sanidad y por la perversión del sistema, que deriva médicos jóvenes hacia tareas propias de profesionales ya formados, con sueldos muy inferiores y condiciones abusivas en cuanto a horarios. Estuvieron al pie del cañón (y lo siguen estando) en los momentos más críticos de la pandemia. Merecen, pues, no solo los aplausos de entonces, sino que la Administración sea consecuente y considere su papel una inversión de futuro.