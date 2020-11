Prudencia en la desescalada

Una Europa marcada por las restricciones parece haber llegado al pico de la segunda ola. La cifra de contagios sigue siendo elevadísima, pero se está observando un ligero descenso en la propagación del virus. No en todos los países. En algunos, como Italia y Austria, la curva sigue en alza. Apenas hay cabida para el optimismo. La bajada de casos aún no se traduce en una clara caída de defunciones ni de hospitalizaciones. Mientras Francia descarta poner fin al confinamiento y otros países europeos endurecen las restricciones, algunas CCAA inician el plan de desescalada. Desde la irrupción del virus, la búsqueda de un equilibrio entre salud y economía ha marcado las decisiones políticas de todos los gobiernos. Los meses transcurridos también obligan a tener en cuenta el estado emocional, la fatiga que se abate sobre la población. Son muchas las presiones que los gobernantes deben soportar pero, como en la primera ola, resulta de vital importancia no precipitarse en la desescalada. Ante la dificultad del momento, solo cabe apelar a la prudencia, al conocimiento y a la agilidad en la toma de decisiones. Los criterios sanitarios deben imponerse. Es el único modo de evitar errores del pasado reciente.