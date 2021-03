Prudencia y no miedo

El anuncio de los primeros éxitos en la carrera por conseguir vacunas efectivas contra la covid-19 se topó con unos porcentajes injustificadamente altos de la población que se manifestaba abiertamente recelosa, cuando no en contra, hacia su administración. Los motivos eran diversos y los presidía la aprensión magnificada por las redes sociales, el temor a efectos secundarios no detectados tras un proceso de desarrollo acelerado y otras causas, la mayoría de las cuales basadas en argumentos sin ninguna base científica. Lo cierto es que el inicio de la vacunación, en principio selectiva, y los espectaculares resultados que se han dado principalmente en las residencias de ancianos, han elevado la concienciación ciudadana ante una pandemia que, por sus características, no admite una inmunidad de grupo que se pueda dar de manera natural (como pretendió Boris Johnson hace tiempo) sin un coste humano inasumible, sino que requiere, para conseguir el deseado umbral del 70% de la población inmune, una campaña masiva de vacunación.

La noticia que ahora preside la actualidad es la paralización preventiva de las dosis de la vacuna AstraZeneca, a causa de casos de trombosis que han seguido a la inmunización, pero sin ningún dato que apoye que haya una relación causa-efecto. Lo cierto es que, de los 17 millones de dosis suministradas en la Unión Europea y el Reino Unido, solo se han cuantificado unas decenas de casos de trombos y embolias pulmonares, unas cifras mucho menores que las que se dan en la población de manera habitual, con o sin vacuna. La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha pedido que el pánico no cunda en la opinión pública y que los países continúen utilizándola, como se ha hecho hasta ahora, entre los colectivos más vulnerables y los servicios esenciales. Al mismo tiempo, a la espera de una resolución que se conocerá este jueves, la Agencia Europea del Medicamento (EMA) ha anunciado que no hay evidencias que relacionen directamente la vacuna de Oxford AstraZeneca con los casos reportados hasta el momento. El Reino Unido, que ya ha inyectado a 11 millones de personas, sigue su programa sin interrupciones y la mayoría de expertos considera que hay más inconvenientes que ventajas en el hecho de retardar el ritmo de las campañas.

Como muchos otros países europeos, España y también Extremadura se han apuntado a la lista de los que aplican una moratoria de 15 días, una medida prudente pero quizá innecesariamente prolongada ante la inminencia de la decisión de la EMA, lo cual representa un escollo más a un proceso que está siendo exasperantemente lento. Los más afectados, hoy por hoy, son los mayores de 80 años no dependientes y los enfermos crónicos, que ven cómo siguen esperando mientras la Generalitat anuncia que se empezará a vacunar a los mayores de 70 años a primeros de abril.

El retraso del calendario de vacunación, que ya acumula diversos tropiezos por problemas de producción en los laboratorios y dudosas estrategias de distribución, no sería el único perjuicio si la alarma se demostrase excesiva. La prudencia y un estricto seguimiento farmacológico no deberían hacer otra cosa que reforzar la confianza en las vacunas desarrolladas tras un esfuerzo ingente, el alarmismo no haría otra cosa que dar alas al negacionismo irresponsable.