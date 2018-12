Antonio Hidalgo será el nuevo rector de la UEx tras volver a ganar en segunda vuelta

La Universidad de Extremadura (UEx) ya tiene nuevo rector: Antonio Hidalgo García. El catedrático de Química Física volvió ayer a ganar las elecciones en la segunda vuelta. Obtuvo el 52,91% de los votos frente al 47,09% de la candidata Marisa González Martín.

El pasado 27 de noviembre Hidalgo consiguió el respaldo mayoritario de la comunidad universitaria con un 45,5% de los votos, sin embargo, no alcanzó el 50% necesario para evitar una segunda vuelta electoral en la que su victoria ha sido definitiva. Su rival en esta última fase del proceso electoral, la catedrática de Física Aplicada, obtuvo el 47,09% de los votos, casi 6 puntos menos que Hidalgo. Recortó algo la distancia de hasta once puntos que les separaban en la primera vuelta (entonces logró el 34,5% de los votos mientras que el tercer candidato, Manuel González Lena, obtuvo el 19,9% y no pasó a la segunda vuelta). Aún así, Marisa González pasará a la historia de la institución puesto que ha sido la primera mujer en aspirar al Rectorado en los 45 años de la universidad extremeña.

Hidalgo se impuso gracias al apoyo mayoritario de tres de los cuatro sectores de la comunidad universitaria: fue el más votado entre los doctores (el sector clave puesto que sus votos suponen el 51% del resultado final), el resto del profesorado y el personal de administración y servicios. González, por su parte, cosechó más votos entre los estudiantes.

Por su parte, el nuevo rector de la UEx tiene cuatro años por delante para gestionar una institución formada por más de 22.000 personas: cerca de 20.000 son estudiantes, unos 2.000 son profesores e investigadores y otro millar, personal de administración y servicios. Y los retos a los que se enfrenta también son muchos. Lograr el desarrollo de la ley de financiación estable, impulsar la investigación y la formación online o atraer nuevos estudiantes son algunos de los planteados durante las dos campañas electorales que se han desarrollado desde que comenzó el proceso electoral. Entre sus primeras medidas está llevar a cabo una auditoría interna.

HASTA 2022 / De momento, Hidalgo ocupará el máximo órgano de dirección de la UEx hasta el 2022 y a partir de entonces podría aspirar a revalidar el cargo otros cuatro años más, ya que la limitación de mandato en la universidad está fijada en un máximo de ocho años.

El nuevo rector nació en Murcia en 1962 pero lleva más de 30 años afincado en la región. Tras licenciarse y doctorarse allí en Ciencias Químicas, llegó a la Universidad de Extremadura con un contrato de ayudante cuando tenía 24 años y en 1990 consiguió una plaza como profesor titular en la Facultad de Ciencias de la UEx. Fue vicerrector de Profesorado durante casi ocho años en el equipo del exrector Francisco Duque –del que también formó parte el rector Segundo Píriz–, y en 2016 se convirtió en catedrático. Ilusión, responsabilidad y transparencia es el lema del proyecto que ha conseguido el respaldo de la comunidad universitaria y que desarrollará junto a un equipo de once personas, incluido él. Hidalgo agradeció anoche por Twitter el apoyo recibido y aseguró que desde hoy comenzará a trabajar por los objetivos marcados. Destacó, además, que González «ha sido una gran adversaria y es una excelente profesional».

Tras la jornada de ayer, hay tres días (21,22 y 26 de diciembre) para presentar recursos a la proclamación provisional de los resultados que se elevará a definitiva el próximo 28 de diciembre.