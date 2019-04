Los interinos docentes de Extremadura podrán elegir entre ocho zonas geográficas a partir del próximo curso

Los interinos docentes no universitarios podrán elegir entre ocho zonas geográficas, en lugar de las dos actuales, para ser convocados a partir del próximo curso escolar, según el nuevo decreto aprobado este martes por el Consejo de Gobierno.

La normativa incluye una nueva baremación, que puntuará por día y no por mes trabajado, así como la creación de listas supletorias para los opositores que no han superado la fase práctica, aunque estas dos novedades no entrarán en vigor hasta el curso 2020/2021, según ha informado la portavoz de la Junta, Isabel Gil Rosiña.

En su sesión de hoy, el Ejecutivo ha dado además luz verde a una transferencia de 7,1 millones de euros a la Universidad de Extremadura para garantizar su estabilidad financiera, y a la convocatoria de 8 millones de euros en ayudas para impulsar la investigación, el desarrollo y la innovación en las empresas.