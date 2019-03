Las listas supletorias docentes extremeños no podrán crearse con retroactividad

Cuándo se crearán las primeras listas supletorias de docentes? Todavía sigue siendo una incógnica. El nuevo decreto de interinos que se acordó el pasado junio con los cinco sindicatos con representación en el ámbito educativo (CSIF, PIDE, ANPE, UGT y CCOO) sigue tramitándose y aún se desconoce cuándo se publicará en el Diario Oficial de Extremadura (DOE) para su entrada en vigor efectiva y tampoco se sabe cómo quedará finalmente su redacción.

En el acuerdo firmado entre la administración educativa y los sindicatos se establecía la creación de esas listas supletorias –existen en comunidades como Madrid– que estarían conformadas por los opositores que se presenten a un proceso selectivo docente en Extremadura y que no alcancen una nota de 5 para poder ser incluido en las listas ordinarias. Es decir, sería una segunda lista conformada por los que suspendan las oposiciones docentes; la tercera y última lista sería la extraordinaria. Sin embargo, la Abogacía General de la Junta ha encontrado problemas legales que están obligando a ajustar en esta medida tal y como se recogió en el acuerdo sellado entre la consejería y los sindicatos el pasado verano, y esto está retrasando la tramitación de la normativa.

UNA PRUEBA SELECTIVA /Al parecer, los problemas estarían en el orden de las tres listas en las que se podrán incluir los interinos docentes, ya que las extraordinarias con el nuevo decreto de interinos necesitarían una prueba previa y por eso se plantea que los opositores que vayan a incluirse en las listas supletorias también tengan que realizar algún tipo de prueba.

Pero además, también existe otra traba legal con el momento de conformar dichas listas supletorias. En el acuerdo inicial entre la administración y los sindicatos –cuyo texto ha estado expuesto en el Portal de la Transparencia– se recoge que estas se crearían con los docentes que suspendieron las oposiciones del cuerpo de profesores en el 2018 y no lograron entrar en las listas ordinarias, sin embargo, desde la Abogacía de la Junta consideran que esa retroactividad no se puede aplicar, por lo que no podrían conformarse estos nuevos listados con las últimas oposiciones, pero tampoco podrán crearse con las próximas oposiciones de maestros que se celebrarán en junio. Pese a que todavía no están convocadas, el proceso de integración por primera vez y actualización de méritos –necesario para aquellos que se quieren presentar al proceso selectivo– se publicó en febrero bajo el paraguas del decreto de interinos que está en vigor todavía, el del año 2007. Esto supone que hasta que no se publique en el DOE el nuevo decreto de interinos no se podrán conformar las primeras listas supletorias de docentes. De ninguna manera pueden ser retroactivas, según explicó la administración a los sindicatos.

Cuando este decreto entre en vigor, además de la creación de las nuevas listas supletorias, también se pondrán en marcha otras medidas de calado para los interinos docentes: las zonas educativas, la rebaremación de los méritos, la no caducidad de las notas de anteriores procesos selectivos o mejoras en la conciliación de la vida laboral y familiar, entre otras.