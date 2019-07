Matemáticas es el grado de la UEx en el que más crece la nota de corte

En el 2010 tuvo más de una decena de plazas vacantes y el año pasado la demanda casi triplicó a la oferta: 141 presincritos para 50 plazas. Es la evolución del grado de Matemáticas de la Universidad de Extremadura (UEx), que se ha convertido este año en la carrera en la que más crece la nota de corte.

Tras la primera adjudicación de plazas, Matemáticas se ha quedado en una nota de 12,27, la cuarta más alta en la universidad extremeña. Esto significa que las 50 plazas que oferta en el primer año para el próximo curso se cubrirían con alumnos que tienen una nota superior o igual a 12,27. No obstante, esta puntuación es orientativa, resultado de las preinscripciones y no de las matriculaciones, por lo que todavía no es definitiva y es posible que baje si los 50 primeros estudiantes preinscritos no acaban matriculándose en este grado.

Aún así, la evolución de la nota de corte en este grado muestra el creciente interés por estudiar Matemáticas. En el curso 2016/2017 la nota de corte tras la primera adjudicación de plazas fue de un 8,89; en el curso 2017/2018 subió al 9,36; en el curso pasado se incrementó hasta el 11,08 y ahora alcanza el 12,27. Crece más de tres puntos en tres años. ¿Por qué? Los matemáticos y las matemáticas están entre los profesionales más buscados en los últimos años por empresas de distintos campos que, en plena era del Big Data y del almacenamiento masivo de datos, necesitan, entre otras cosas, saber procesar e interpretar multitud de información.

EL ‘TOP FIVE’ / Por estas o por otras razones, lo cierto es que Matemáticas es la carrera que tiene la cuarta nota más alta en la Universidad de Extremadura en estos momentos. En cabeza, como ocurre cada año, está el grado de Medicina, cuya nota de corte tras la primera adjudicación es de 12,965. Es la más alta de la UEx y prácticamente similar al año pasado (12,98). En segundo lugar se coloca Bioquímica, que escala posiciones con un 12,414 y descanca a Biotecnología que se queda en tercera posición con un 12,365. La cuarta es Matemáticas y el quinto lugar lo ocupa Fisioterapia con una nota de corte de 12,161. Estas son las cinco carreras que superan el 12 en la Universidad de Extremadura tras la primera adjudicación de plazas.

Tras estas, hay otros cinco títulos con una nota superior al 11: Física, Veterinaria, Enfermería (en el campus de Badajoz y en el de Cáceres) y el doble grado de Criminología/Derecho. Y otras ocho carreras están, de momento, por encima del 10. Son Psicología, Criminología, Química, Estudios Ingleses, Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, Enfermería (en Mérida y en Plasencia) y el doble grado de Periodismo/Comunicación Audiovisual.

SIN NOTA / Así, del total de los 82 grados que imparte la Universidad de Extremadura para el próximo curso (incluido un mismo título en distintas sedes), hay 49 que tienen nota de corte (que supone que tendría las plazas cubiertas si todos los preinscritos acaban matriculándose) y otros 33 grados en los que no hay nota de corte porque tienen plazas disponibles tras el primer proceso de preinscripción. Entre estos últimos están Administración y Dirección de Empresas (en los campus de Badajoz y Plasencia), Filología Clásica, Estadística, Finanzas y Contabilidad, Geografía y Ordenación del Territorio, Ingeniería Civil, Ingeniería Telemática en Telecomunición, Lengua y Literatura Modernas, Trabajo Social (en el centro adscrito de Almendralejo)...

No obstante, no hay que olvidar que todas estas notas son el resultado de la primera adjudicación de plazas en la universidad extremeña, pero todavía quedan otras cinco adjudicaciones pendientes (tres en la convocatoria ordinaria y dos en la extraordinaria). Ayer terminó el plazo de matriculación para aquellos que hayan obtenido plaza en el primer procedimiento y este próximo jueves se vuelve a abrir el plazo para los que logren plaza en la segunda adjudicación que será ese mismo día.