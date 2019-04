La oferta de plazas de Infantil casi duplica a los alumnos de 3 años

Casi el doble de plazas escolares que niños de 3 años. Es la realidad de Extremadura. El descenso progresivo de la natalidad que arrastra la región desde hace años está dejando las aulas de Infantil más vacías cada curso. Para el próximo hay, de media, casi dos plazas por cada alumno extremeño que cumple los 3 años en 2019. Esa es la edad habitual en la que las niñas y niños llegan por primera vez a la escuela para iniciar el segundo ciclo de Educación Infantil –la escolarización supera el 90% en esta etapa–, aunque en realidad no es obligatorio hasta los 6 años cuando comienza la Primaria.

Para el próximo curso, la Consejería de Eduación oferta 15.794 puestos escolares de 1º de Infantil aunque se espera una demanda de 8.871 nuevos alumnos de tres años (los nacidos en el año 2016) que supone la cifra más baja de las últimas dos décadas. Esto significa que el próximo curso se quedarán 6.923 plazas escolares vacantes solo en el primer curso de Infantil. El curso pasaro ya sobraron unas 6.000 plazas y en el 2014/15 fueron 3.000 –se ofertaron 13.000 plazas y hubo unos 9.900 alumnos–.

Por eso, el próximo curso se dará uno de los mayores desajustes entre oferta y demanda esperada que se apreciará en las dos provincias extremeñas, aunque será mayor en la de Cáceres donde cuentan con 5.794 puestos escolares para 2.905 niñas y niños de tres años; en Badajoz hay 9.325 plazas para 5.966 alumnos. Las mayoría de vacantes estarán principalmente en las zonas rurales, ya que en las ciudades la oferta se ajusta más a la demanda. Así, en Badajoz se ofertan 1.600 plazas de 1º de Infantil para los 1.572 niños y niñas que cumplen en 2019 los tres años; en Cáceres son 1.044 puestos para unos 870 nuevos alumnos; en Mérida hay 750 plazas para 549 menores; en Plasencia 450 puestos para 305 niños; y en Almendralejo se ofertan 375 puestos escolares para los 343 nacidos en el 2016.

Todos estos datos los dio a conocer ayer el secretario general de Educación, Rafael Rodríguez de la Cruz, quien informó en rueda de prensa sobre el comienzo del proceso de escolarización y admisión en los centros educativos de la comunidad para el próximo curso 2019-2020. Este procedimiento es especialmente importante tanto para los alumnos de 3 años que comienzan el colegio como para los que cursarán 1º de ESO y acceden al instituto. «Hay suficientes plazas escolares para todo el alumnado», destacó Rodríguez de la Cruz acompañado por las delegadas provinciales de Educación, María Luisa Guillén y Piedad Álvarez.

Quiso así lanzar un mensaje de tranquilidad a las familias preocupadas por conseguir plaza en el colegio deseado, a las que pidió que soliciten tres centros, por orden de preferencia, porque solicitando solo uno no van a tener más posibilidades de conseguir el centro que quieren, «sino todo lo contrario, ya que de no tener más opciones, la Comisión de Escolarización puede asignar un puesto escolar en cualquier otro centro». Rodríguez de la Cruz también pidió comprensión: «hay que ser conscientes de que si la demanda se dirige solo a un centro no habrá plazas para todos los solicitantes; esto es algo que se debe entender porque la Administración no puede engordar unos centros para adelgazar o suprimir otros», dijo. El plazo para solicitar las plazas se abrió ayer miércoles y terminará el próximo 26 de abril. Las solicitudes deben entregarse en el centro elegido como primera opción y el calendario completo se puede consultar en http://escolarizacion.educarex.es/.

Asimismo, los alumnos que empezarán el próximo curso 1º de ESO ya han solicitado instituto dentro de un proceso específico de admisión pero pueden participar también el procedimiento general que arrancó ayer si están disconformes con el centro asignado, ya que hay vacantes tanto en algunos centros públicos como en concertados: 167 plazas en Badajoz, 123 en Cáceres, 63 en Mérida y 56 en Plasencia.