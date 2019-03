El Pacheco vuelve a quedarse con tres líneas y dejará a casi 30 alumnos de Cáceres fuera

Vuelven los problemas por la falta de plazas al instituto Profesor Hernández Pacheco. Una vez más el centro se quedará solo con tres líneas de Primero de Educación Secundaria Obligatoria (ESO), lo que supondrá dejar fuera a casi 30 alumnos. Los datos ya se han publicado en Rayuela, la plataforma educativa extremeña a través de la que se comunican los centros y la administración con alumnos y los padres de estos. Así, según ha podido saber este diario, el próximo curso el instituto tendrá espacio para 90 alumnos del primer curso de ESO, pero ha recibido 117 solicitudes. Esas 90 plazas se quedarán finalmente en 74, ya que el resto están reservadas para repetidores, alumnos con necesidades educativas especiales y estudiantes de incorporación tardía. Si todas estas plazas reservadas se cubren (normalmente suele quedar alguna vacante) se quedarían fuera de este instituto 43.

Es la misma situación que ocurrió en el centro el año pasado, cuando finalmente se quedaron sin plaza trece estudiantes. La Consejería de Educación recordó ayer que las listas definitivas se publicarán el 2 de abril y no quiso entrar, por el momento, en si este año accederá a incorporar una línea más o el centro se quedará de nuevo con tres como hasta ahora.

OCHO COLEGIOS ADSCRITOS / El exceso de demanda se debe a que, según la división por zonas, al instituto Hernández Pacheco están adscritos ocho centros de Primaria: Castra Caecilia, Delicias, Dulce Chacón, Vivero, Extremadura, Francisco de Aldana, Francisco Pizarro y Gabriel y Galán. Solo otro instituto, la Universidad Laboral, tiene también ocho centros adscritos, pero en este caso el centro tiene siete grupos de Primero de Educación Secundaria.

Hasta ahora este problema no se daba en el Pacheco ya que Educación concedía en años alternos esa cuarta línea que ahora se ha denegado. No todos los años se concedían los cuatro grupos de la ESO porque en el centro no hay capacidad para 16 aulas (tres líneas de los cuatro cursos de Secundaria). Solo caben 14 clases.

Los padres de los alumnos afectados exigen que el próximo curso se dote de un grupo más al instituto para poder absorber toda la demanda. Por el momento no se han organizado para llevar a cabo movilizaciones, como sí ocurriera el curso pasado. Entonces los padres realizaron manifestaciones tanto en la delegación provincial de Educación en el edificio Múltiples como en el propio instituto. Recogieron además casi un millar de firmas solicitando esa cuarta línea, pero no se concedió. Al final la mayoría de los alumnos que habían solicitado el Pacheco como primera opción y se quedaron sin plaza fueron admitidos en el Norba y el Brocense. Después, cuando se les reclamó desde el Pacheco porque había vacantes, declinaron aceptar la plaza y se quedaron en esos otros centros.