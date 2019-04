Atresmedia reformula su debate electoral, ahora a 4 y sin Vox

Antena 3 ha reformulado el debate entre candidatos y finalmente adoptará un formato a cuatro, con PSOE, PP, Unidas-Podemos y Ciudadanos, después de que la Junta Electoral Central vetara la presencia de Vox. La cadena, de todos modos, afirma que "respeta pero no comparte el requerimiento de la Junta Electoral Central y estudia recurrirlo ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo".

La Junta Electoral Central (JEC) ha decidido hoy suspender el debate electoral previsto para el martes 23 organizado por Atresmedia alegando que "resulta contrario al principio de proporcionalidad, que debe ser respetado por las televisiones privadas durante los periodos electorales, conforme estable el artículo 66.2 de la Loreg [Ley Electoral]" . Considera que no puede celebrarse como lo tienen planteado los organizadores (Pedro Sánchez, Pablo Casado, Pablo Iglesias, Albert Rivera y Santiago Abascal), y les insta a cambiar el formato.

"En consecuencia este debate no podrá celebrarse en los términos indicados, sino que si así lo decide el medio deberá modificarse, para atender a las exigencias de dicho principio", esto es, el de de proporcionalidad, prosigue. La Junta Electoral argumenta que Vox no reúne la condición de "grupo político significativo" por no haber alcanzado un número de votos igual o superior al 5% de los votos válidos emitidos. En este sentido, añade que aunque la formación de Santiago Abascal consiguió un 10,96% en las pasadas elecciones andaluzas, no alcanza aún la proporción exigida en el ámbito nacional. Por lo tanto, si Vox estuviese presente, para respetar el principio de proporcionalidad, también deberían estar otras fuerzas menores que no llegan al umbral establecido.

La decisión de la JEC se sustenta en una reclamación similar en las elecciones generales del 2015. Entonces, UPD, Coalición Canaria y el PNV reclamaron por no ser invitados a un debate al que sí asistían PP, PSOE, Podemos y Ciudadanos. Ni los de Pablo Iglesias ni los de Albert Rivera habían participado en elecciones generales, pero la JEC estimó que podían asistir porque en las elecciones europeas sí habían obtenido representación superior al 5% en el ámbito estatal. El órgano que vela por la neutralidad electoral acuñó entonces la expresión "grupo político representativo".

Pluralismo e igualdad también para las privadas

"Durante el periodo electoral las emisoras de titularidad privada deberán respetar los principios de pluralismo e igualdad. Asimismo, en dicho periodo, las televisiones privadas deberán respetar también los principios de proporcionalidad y neutralidad informativa en los debates y entrevistas electorales", se señala en el artículo 66.2.

Justo a este párrafo se han referido los partidos en sus recursos contra el formato que ha planteado Atresmedia: un debate a cinco del que ya se ha hecho el concurso sobre qué candidato lo comenzará y cuál lo cerrará.

Consideran las formaciones recurrentes que en ese debate del día 23 no se respeta ni la proporcionalidad, ni la neutralidad, ni la igualdad, especialmente por la participación del candidato de Vox, Santiago Abascal, partido sin representación parlamentaria en la legislatura anterior. JxCat esgrime una instrucción de la JEC, la 4/2011, que establece que las candidaturas que no obtuvieron representación en las últimas generales "no pueden recibir una cobertura informativa mayor que las formaciones politicas que sí la obtuvieron".

Debate a cuatro bandas

El debate está programado para el día siguiente y será el único de la campaña entre los principales aspirantes a la Presidencia del Gobierno.

La organización se ultimó la semana pasada, en cuanto el Comité Electoral del PSOE dio el visto bueno a que fuera su candidato, Pedro Sánchez.

Se trató de una decisión controvertida por cuanto dejaba a RTVE sin debate. La cadena pública había propuesto uno entre los candidatos de PP, PSOE, Unidas Podemos y Ciudadanos, pero no de Vox.