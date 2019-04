A Extremadura, ni Iglesias ni Rivera

Inevitablemente los aspirantes a alcaldes y a ser habitantes del Gobierno de Extremadura se cuelan y cobran protagonismo en una campaña que no es la suya. Unas elecciones se solapan con las siguientes y cuesta distinguir. A unos partidos (a otros no) les beneficiaba que ambas citas electorales no se celebrasen el mismo día; apostaban por un debate nacional, donde se hablara de los problemas de España, y otro regional, que pusiese el foco solo y exclusivamente en Extremadura (y no en Cataluña). ¿Utopía? Más aún con una diferencia entre unas y otras de apenas un mes.

Lo cierto es que hoy arranca la campaña del 28-A, día en que se decidirá quién van a mandar en la Moncloa, aunque el intenso y crispado clima electoral seguirá en la región hasta seis semanas después, hasta la cita del 26-M, cuando se elegirá a los dirigentes de aquí.

Pero de momento, ¿qué significa la comunidad autónoma a nivel nacional? 10 asientos de los 350 que hay en el Congreso de los Diputados. Seis por la provincia de Badajoz y cuatro por la de Cáceres. El último sondeo le da cinco representantes al PSOE, tres al PP y dos a Ciudadanos, que sería la formación que, esta vez, rompería el bipartidismo. ¿Qué ocurrirá con Vox más allá de las encuestas?

Los sondeos

Actualmente los socialistas tienen cuatro: dos por Badajoz, donde ganarían otro más, quitándole su único a Podemos; y dos por Cáceres, donde permanecerían igual. Y los populares cuentan con cinco: tres en Badajoz, donde perderían uno que se llevaría Cs; y dos en Cáceres, donde se quedarían sin otro más en favor de los naranjas.

A pesar de la subida que se espera del partido de Albert Rivera, este será uno de los líderes nacionales que no se promocionará por la región en los próximos días. Hizo acto de presencia el pasado lunes en Mérida y con esa toma de contacto dan por concluida su misión por tierras extremeñas.

El otro aspirante a presidente del Gobierno que no tiene a Extremadura en su ruta es Pablo Iglesias. Fue Irene Montero, candidata de Unidas Podemos al Congreso por Madrid, la que sí viajó a Mérida. De hecho, lo hizo desde Cáceres en tren para comprobar de primera mano la situación del ferrocarril. Pura coincidencia que ese día no hubiera ninguna avería o retraso o falta de maquinista o de gasóil.

Sí vendrá a la comunidad el líder de Vox, Santiago Abascal, de hecho, será el primero de los candidatos nacionales en pisar Extremadura durante la campaña. Será el Martes Santo, en Mérida. La cita es a las ocho de la tarde, justo cuando la procesión del Padre Jesús de la Humildad y María Santísima de las Lágrimas estará recorriendo las calles de la capital emeritense.

Domingo de Resurreción

El Domingo de Resurrección le tocará el turno a Pablo Casado. Celebrará un acto por la tarde en Cáceres, una plaza donde los populares quieren conservar sus dos diputados al Congreso y no perder un asiento en favor de Ciudadanos, tal y como vaticinan las encuestas.

Casado ya acudió a Mérida en la precampaña. Fue el penúltimo sábado de marzo. Por supuesto, prometió que con él la alta velocidad llegará por estos lares.

Y el último en venir será Pedro Sánchez, la semana de cierra de campaña electoral. El PSOE organizará en Badajoz un acto el miércoles 24 de abril.

Ya estuvo Sánchez la semana pasada en un acto de partido en Cáceres. Fue en el Palacio de Congresos y hubo mucho público que tuvo quedarse fuera. El lugar elegido no contaba con aforo suficiente y el candidato socialista no dudó en anunciar que volvería a Extremadura. En la provincia pacense su partido podría sumar un escaño más.

Pegada de carteles

Aunque la campaña electoral se juega en las redes sociales (la evolución a la sociedad digital 3.0), las formaciones protagonizaron anoche la tradicional pegada de carteles.

El PSOE dio protagonismo al acto en Mérida, adonde acudió el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara; mientras que los populares quisieron repartir el foco entre distintos muncipios, sobre todo de la provincia de Badajoz, como Villanueva de la Serena o Don Benito. El presidente del PP extremeño, José Antonio Monago, estuvo presente en la capital pacense.

Los representantes de Unidas Podemos, entre ellas la candidata a la Junta, Irene de Miguel, organizaron la pegada de carteles en Mérida.

Y Ciudadanos dividió fuerzas entre Badajoz y Cáceres. A la primera ciudad acudió el aspirante regional, Cayetano Polo. En la capital cacereña se quedó la candidata al Congreso por esta provincia, María Victoria Domínguez.

Con esta simbología arrancó anoche la campaña en la región. ¿Cuánto hablarán de Extremadura los líderes que la visiten?

De momento, lo que más ha retumbado a nivel nacional son las deficiencias del servicio ferroviario, a las que todos responden con promesas. También el problema de la despoblación. (Y que a José Antonio Monago le gusta el grupo de música Camela, lo utilizó como reivindicación en uno de sus discursos).