Almendralejo vota la continuidad o el cambio

24.720 almendralejenses están llamados durante este domingo a las urnas para elegir la composición de la corporación municipal de cara a los próximos cuatro años. Hay nueve candidaturas que se han presentado: Partido Popular, PSOE, Ciudadanos, Izquierda Unida, ICALM, Podemos, Vox, Organización en Defensa de lo Público y Por un Mundo Más Justo.

Desde bien temprano están votando en los nueve colegios electorales los almendralejenses: IES Arroyo Harnina, los colegios de Montero de Espinosa, Ortega y Gasset, Antonio Machado, Espronceda y San Roque, la Escuela Oficial de Idiomas, la Zona Joven y el edificio de Fundación San Juan de Dios. En las elecciones de 2015, la participación se fijó en un 66,98%, votando un total de 16.563 personas, una cifra que podría superarse hoy.

En Almendralejo se eligen 21 concejales. La lucha está entre la continuidad del gobierno del Partido Popular, que busca una tercera legislatura consecutiva; o la apuesta por el cambio con PSOE como principal partido de la oposición y la irrupción de nuevos actores como Ciudadanos, Vox o ICALM, con opciones de entrar en la corporación.

El primero de los favoritos a ser alcalde en votar ha sido José García Lobato, del PP, en torno a las 11.00 horas en el colegio Montero de Espinosa. Su gran oponente, el socialista José María Ramírez, lo ha hecho una hora más tarde en la Zona Joven. Seguidamente han votado otros candidatos como Juan Arias, de Ciudadanos; Santiago Fernández, de Izquierda Unida; Eloísa Gracia, de Voz; y Fernando Bote, de ICALM.

La jornada se está desarrollando con absoluta normalidad en las mesas electorales. Como curiosidad, en el colegio Ortega y Gasset ha habido un momento de desconcierto porque las papeletas azules para las elecciones europeas no cabían en la sala del voto secreto y algunos ciudadanos decían que no se cumplía este derecho. La solución, llevarse para el cuarto de elecciones una de cada una y desechar las no elegidas.