Cs puede pactar por programa con PP o PSOE al no haber diferencias insalvables

Cuando se trata de pactar, todos recurren a la misma palabra: programa. La propuesta electoral de Cs no presenta grandes diferencias con la del PSOE o con la del PP, con uno de los dos tendrá que pactar y darle la alcaldía. Al menos no hay cuestiones que a priori fuesen insalvables si de lo que se trata es de la alcaldía. Sí hay una diferencia en cuanto al contenido: los programas de Cs y PSOE están más desarrollados, el del PP es más conciso. Y hay otra importante: hay más lugares comunes entre naranjas y azules. Cs anunció ayer la creación hoy de un comité autonómico de pactos, participado por Cayetano Polo, Antonio Ibarra e Isidro Fernández, que marcarán las líneas a seguir en las conversaciones.

La negociación de Cs en Cáceres la llevará el candidato, Francisco Alcántara, con las líneas que marque el nuevo comité. Alcántara ya adelantó el lunes que se quiere entrar en el gobierno local, ya sea con el PSOE o con el PP, y ayer especificó, en declaraciones a Europa Press, que querrán «concejalías de peso». Ni el candidato del PSOE, Luis Salaya, que ayer habló de buscar puntos comunes en los programas, ni el del PP, Rafael Mateos, cierran la puerta a la entrada de Cs en el ejecutivo local, incluso Mateos ofreció ayer, en manifestaciones a la agencia de noticias, un «papel importante» a Ciudadanos en el gobierno municipal.

PRESIÓN FISCAL. En Cs el mensaje es claro: impuestos los mínimos y los más sencillos posibles y propone una revisión en tributos como el IBI. El PP quiere implantar «una revolución fiscal con bajada de impuestos y tasas». En el programa del PSOE hay medidas puntuales de bajadas para la activación económica. En tributación, Cs y PP están más cerca.

COMERCIO. Cs quiere construir áreas de promoción económica urbana para apoyar al comercio de proximidad, no quiere «limitaciones obsoletas de horario». El PP también apuesta por recuperar y dinamizar zonas comerciales. El PSOE dedica veintidós medidas al sector con una apuesta por el pequeño y mediano comercio. No hay grandes diferencias, pero sí en temas como el horario, Cs aboga por eliminar límites, lo mismo que ha hecho el PP en esta legislatura, y el PSOE quiere un consenso sobre horario y días de apertura.

INDUSTRIA Y EMPLEO. Cs quiere reducir «las trabas» para la apertura de negocios. El PSOE también quiere agilizar la tramitación. Y el PP pretende que se dé una «respuesta exprés» para la instalación de negocios. Los tres coinciden en facilitar suelo a las empresas interesadas en instalarse. Cs quiere eliminar los planes de empleo locales, el PP también se ha mostrado contrario a los mismos en esta legislatura, por contra el PSOE los ha respaldado.

MINA. En el programa del PSOE aparece la negativa a la mina. En el programa autonómico del PP viene especificado el no a la mina. Cs se desmarca de ambos en este asunto, aunque ya ha adelantado que no condicionará las negociaciones. PP y PSOE coinciden y se distancian de Cs.

ATRAER INVERSIONES. Es una propuesta en la que concuerdan los tres. Cs anuncia la creación de una oficina municipal de captación de empresas grandes y medianas. El PSOE incluye en sus ejes programáticos que se potenciará la atracción de inversiones para generar empleo de calidad y propone un plan de promoción exterior de Cáceres. Y el PP se compromete a ayudar a futuros inversores para su implantación en Cáceres. Todos de acuerdo, aunque cada uno con su receta, en este punto.

INNOVACIÓN. Otro punto en el que hay coincidencia en los tres programas para diversificar el tejido empresarial. Cs se compromete a apoyar la ampliación del parque científico y tecnológico del campus y a colaborar con la universidad. El PP propone la puesta en marcha de una residencia de empresas innovadoras en el tejido empresarial, además de propiciar el flujo de conocimiento entre la universidad y las empresas cacereñas. El PSOE se compromete a fomentar la industria del software generando acciones coordinadas con la formación profesional, además de la colaboración con la universidad. Por un camino o por otro, todos coinciden en la innovación como sector para generar nuevas oportunidades de empleo.

BIENESTAR SOCIAL. Otro punto común en los programas. Cs dedica un apartado del programa a políticas sociales y anuncia que destinará más recursos. El PP avanza una coordinación de los servicios en esta materia para facilitar «la atención que merecen las personas». Y el PSOE dedica uno de los capítulos de su programa a la igualdad y cohesión social como modelo de convivencia. Todos de acuerdo, otra cosa será el límite que ponga el presupuesto a las propuestas.

INFRAESTRUCTURAS. Aunque la competencia no es municipal, en los programas de Cs y del PSOE se hacen referencias a dos cuestiones importantes para la ciudad. Por un lado Cs aboga por el traslado de la estación de tren, sacarla fuera de la ciudad, ya no solo es una cuestión de infraestructura, sino de modelo de ciudad. Por otra el PSOE es partidario de buscar alternativas al trasvase de Portaje, infraestructura que es la alternativa para abastecer de agua a la ciudad, pero que no es operativa, pese a los millones que ya se llevan ‘enterrados’ en la obra. En los programas también se hace referencia a la Ribera del Marco; no es nuevo, ha estado en propuestas de otras elecciones, pero aquí la cuestión no es solo de intención, sino sobre todo de la inversión que se necesitaría.