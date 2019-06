Luis Salaya será el alcalde de Cáceres

Luis Salaya será investido dentro de apenas dos horas como nuevo alcalde de Cáceres para la legislatura 2019- 2023.

Ciudadanos ha confirmado a este diario que se abstendrá en la votación, lo que permitirá que el candidato del Partido Socialista pueda salir proclamado.

Las intensas negociaciones que desde ayer mantienen in extremis Ciudadanos y PP se han prolongado hasta la madrugada, pero no han dado sus frutos, ya que el PP también acaba de confirmar a este periódico que no han aceptado el turno de 2 años en la alcaldía entre Ciudadanos y PP.

El líder de Cs en Cáceres, Francisco Alcántara, acaba de declarar que "estas negociaciones demuestra nuestra capacidad de haber podido influir hasta el final en la decisión local".

A las 11 horas comienza el pleno de investidura de nuevo alcalde en el salón de plenos del ayuntamiento.

Como se recordará, el PSOE logró 9 concejales, el PP se quedó con 7, Ciudadanos logró cinco, Unidas Podemos tres y Vox consiguió representación con un edil, Teófilo Amores, cuyo voto era imprescindible para alcanzar la mayoría en el posible pacto entre PP y Ciudadanos.