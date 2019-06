Mateos planteará a Vox un acuerdo de legislatura para tener un gobierno "estable" en Cáceres

El candidato del PP a la Alcaldía de Cáceres, Rafael Mateos, ha indicado que planteará al concejal electo de Vox, Teófilo Amores, un acuerdo de legislatura y no solo de investidura, con el objetivo de conseguir un gobierno "estable" para cuatro años en el que estaría en coalición con Ciudadanos (Cs) y con el apoyo puntual y externo de la formación de Santiago Abascal, lo que sumaría los 13 votos necesarios para la mayoría. Siete del PP, cinco de Ciudadanos y el de Vox.

Mateos ha señalado que la "primera premisa" es conseguir esa estabilidad y considera que, la directriz nacional de Cs de no sentarse a negociar con Vox, que podría impedir su investidura como alcalde, "no debe ser un escollo insalvable", ya que "en otros sitios no va a ser ése el problema" y entiende que en Cáceres tampoco debería serlo.

"Yo creo que los ciudadanos quieren estabilidad y una administración que se ocupe de gestionar esta ciudad los cuatro años y un gobierno que se dedique a solucionar los problemas de los cacereños y no a apagar fuegos internos", ha recalcado, por lo que el día que se siente "de manera formal" con Amores, le pedirá "un apoyo estable para los próximos cuatro años".

Así, considera que, por encima de cuestiones de "imagen o formales", está "lo importante" que es el proyecto de ciudad y de futuro y los programas de las formaciones en los que, según ha dicho, hay "muchos puntos en común" con Vox y "plena sintonía" en los proyectos políticos de Ciudadanos y el PP, por lo que espera que en las negociaciones "prime el interés general y no cuestiones formales".

Mateos, que mantuvo el pasado lunes una primera reunión formal con Cs está a la espera de tener un segundo encuentro que podría ser "antes del fin de semana". Una vez que haya este segundo encuentro con la formación de Albert Rivera, el PP se reunirá con Vox, con el que, de momento, ha habido conversaciones informales.

"Vamos a sentarnos a hablar con todos porque el objetivo es formar un gobierno estable para los próximos cuatro años de centro derecha, que es lo que han querido los ciudadanos", ha insistido el 'popular' en declaraciones a los medios tras visitar una mesa de cuestación de la AECC, situada en la Plaza Mayor.

Según ha dicho, le gustaría que "a principios de la semana que viene" hubiese un acuerdo en la ciudad para afrontar los días previos a la investidura con la vista puesta en ese futuro gobierno de la ciudad. "Por encima del interés de los partidos está el interés general de la ciudad y confío en que tengamos altura de miras y seamos capaces de formar este gobierno"", ha insistido.

Mientras, se está a la espera de que el Comité Nacional de Pactos de Ciudadanos adopte un acuerdo respecto a la ciudad de Cáceres. A este respecto, Mateos ha señalado que en el caso del PP, tanto la dirección regional como nacional, han depositado en sus manos la negociación en la ciudad con las "líneas rojas" del programa político aunque, ha añadido, "respeta" la manera de trabajar de cada formación en cuanto a las directrices que marcan desde Madrid.

Con todo ello y a la espera de que avancen las negociaciones en uno u otro sentido, Mateos apela a la "prudencia" y aunque le gustaría formar un gobierno de centro-derecha y ser investido alcalde, cree que hay que seguir dialogando. "Confío en que haya un acuerdo favorable para la ciudad en los próximos días", ha concluido.