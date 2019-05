Monago, convencido de que al PP le va "a ir mucho mejor" en las autonómicas y municipales

El presidente del PP de Extremadura y candidato a la Presidencia de la Junta, José Antonio Monago, se ha mostrado convencido de que al PP le va "a ir mucho mejor" en las elecciones autonómicas y municipales del próximo 26 de mayo, que en las pasadas generales del 28 de abril.

Y es que, según ha dicho, "no tiene nada que ver unas elecciones con otras", y además, hay partidos que se presentaron a las elecciones generales pero ahora "no presentan listas en los municipios de Extremadura", entre los que ha citado a Vox y Ciudadanos, que solo han presentado candidaturas municipales en el 10 y el 30 por ciento de los pueblos de la región, respectivamente, según ha dicho.

Por eso "hay muchos electores huérfanos de papeletas que pudieron haber cogido en las generales, pero no pueden coger en las elecciones municipales", donde sí habrá una candidatura del PP, que "está en todos los pueblos", ha señalado Monago en una entrevista en Canal Extremadura.

Respecto a los resultados, Monago ha descartado que el 26 de mayo pueda producirse un 'sorpasso' de Ciudadanos al PP en Extremadura, y de hecho ha vaticinado que "van a estar muy alejados del PP".

A disposición del partido

Respecto a si prevé continuar como líder de la oposición si no consigue gobernar tras el 26 de mayo, Monago ha instado "a ver cuando se abran las urnas qué dicen", aunque ha recordado que él tiene "un compromiso adquirido en el último congreso, de estar en mi formación política hasta el próximo congreso".

En cualquier caso, ha asegurado que él siempre está "a disposición del partido, es lo que tiene que hacer un militante", con el objetivo de "estar en la mejor posición que se entienda que tiene que estar", ha dicho.

Monago ha reiterado que su aspiración "es gobernar Extremadura, y que en ese club de expresidentes, yo curse la baja, y curse el alta el señor Fernández Vara", ha apuntado.

En ese sentido, y sobre futuros pactos para conformar un Gobierno regional, Monago ha asegurado desconocer si ya hay pactos, pero sí ha confirmado que "hay gente que estará dispuesta a entrar en un gobierno a cualquier precio", algo que él no va hacer.

Así, ha reiterado que él está dispuesto a hablar "si suma el centro derecha, entendiendo que Ciudadanos se encuentre en ese colectivo del centro-derecha, por no sé si está en el centro izquierda".

Sobre la posibilidad de acordar también con Vox para formar gobierno, Monago ha planteado "a ver si entra Vox", tras lo que ha señalado que no puede "anticipar qué voy a hacer o no voy a hacer, sin saber si entra o no entra", por lo que ha instado a "ser prudentes y esperar al veredicto del día 26".

En ese caso "de lo que tendríamos que hablar no es de personas, sino de qué queremos hacer por Extremadura", ya que la región está "en un momento de dificultad", por lo que "el camino que nos queda no es fácil, y el ejercicio de gobierno no va a ser fácil para nadie", ha avanzado el candidato del PP a la Presidencia de la Junta.

"Gobernar supone tener una hoja de ruta, renuncias en muchos casos si no hay mayoría absoluta", ha destacado Monago, quien ha reiterado la necesidad de "hablar del proyecto, que es lo que interesa a los extremeños, no de quién dirija ese proyecto".

Lucha contra la despoblación

En su intervención, Monago ha avanzado que la "prioridad" del PP de Extremadura en la actualidad es la lucha contra la despoblación, ya que esta situación "se ha agravado" en la comunidad en los últimos cuatro años, en los que la región ha "perdido más de 20.000 personas".

Una situación que "no se había producido antes con esta intensidad", por lo que "hay que ponerse manos a la obra para frenar la sangría de la despoblación", ha reafirmado Monago, quien ha defendido la necesidad de que la región cuente con personas que "contribuyan al sistema", algo que "no se hace con rentas básicas, sino con más autónomos, más pymes, más cooperativas funcionando o más actividad empresarial", ha explicado.

"Blindar las infraestructuras"

Otra de las propuestas de Monago para la próxima legislatura es la de "blindar las infraestructuras", a las que aboga por destinar un 10 por ciento del presupuesto, ya que se deben realizar nuevas y mantener las existentes, como la red de carreteras.

Y es que, según ha lamentado Monago, en los cuatro años de legislatura de Fernández Vara "prácticamente no ha habido ninguna obra de infraestructuras de la Junta", por lo que "al caer la inversión en obra pública, ha caído también buena parte del empleo y del dinamismo económica de la región", lo que la "empobrece".