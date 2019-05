Salaya hace un llamamiento a que nadie se quede sin votar

El candidato del PSOE a la Alcaldía de Cáceres, Luis Salaya, ha hecho un llamamiento a que "nadie se quede sin votar" en estas elecciones municipales para que el resultado que salga de las urnas sea "contundente para la ciudad".

Salaya, que ha ejercido su derecho al voto hacia las once y media de la mañana en la sede de la asociación de vecinos de San Francisco, ha calificado este día de "importantísimo" porque "no hay nada hecho", ya que "hasta que no se cierren los colegios, no hay ningún resultado", ha incidido.

"Hoy es el día en el que nadie se tiene que quedar sin votar para que la decisión que salga de las urnas sea contundente y de toda la ciudad", ha subrayado en declaraciones a los medios antes de depositar su voto en las urnas arropado por miembros de su candidatura.

Así, ha hecho un llamamiento en especial a las mujeres, a los jóvenes y a los discapacitados para que "todo el mundo que quiera decidir cuál es su modelo de ciudad" participe en esta jornada electoral. "Que nadie se queda sin votar porque será la única manera de que podamos hacer ese modelo de ciudad", ha concluido.