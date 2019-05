Sánchez: "la próxima legislatura será la del tren digno para los extremeños"

Yo es que de triunfito no me fio un pelo,nontiendeh? un tio que con ochenta y tantos escaños se ajunta con la tribu de los tinajos y el gran jefe el chepa, separatistas, pesoecatalanistas, bildus, proetarristas y eso y TUMBAN al registrador de la propiedad por corruto y lo mandan a los corrales con la promesa de devolver la voz al pueblo PERO al día siguiente triunfito se lo piensa mejor y al no salir las cuentas dice que no, que no se va, se instala de ocupa en la moncloa y dice "muerto me sacaran..."