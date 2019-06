El socialista Luis Salaya, alcalde de Cáceres

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

Y si además algunos argumentan eso de AHORA QUE MANDAMOH MOJOTROH A NIVEL NACIONAL,UTONOMICO Y LOCAR esto va a se JAUJAS y yo solo me da por pensar que esa situación ya se ha dado durante mucho tiempo y aquí seguimos a la cola de las regiones de Europa,liderando el paro, el atraso secular y con unas comunicaciones tercermundistas. Por cierto a nivel nacional tenemos a un presidente que se parece a Cantinflas y de puro elegante no se arruga el traje suspirando por que lo dejen mandar un poquito con la abstención de Ciutatanos porque dependiendo de donde venga e aire me caigo pal un lao o pal otro.