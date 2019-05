Vara cosecha los mejores resultados del PSOE en España

Deja algún escaño para los demás», le dijo a Guillermo Fernández Vara el propio Pedro Sánchez cuando le llamó por teléfono la noche electoral para darle la enhorabuena por la mayoría absoluta conseguida en la región. Ni las mejores encuestas vaticinaban el resultado y los socialistas extremeños seguían ayer saboreando su triple victoria: ganan las autonómicas, las europeas y las municipales, por lo que podrán gobernar también con mayoría absoluta en las dos diputaciones provinciales. Una victoria sin precedentes porque el PSOE de Extremadura ha cosechado los mejores resultados del partido en toda España: un respaldo del 46,73% en los comicios a la Asamblea (21.000 votos más), a casi 20 puntos de la segunda fuerza más votada, y un apoyo también del 46% en las elecciones al Parlamento Europeo.

En su análisis de los resultados, Fernández Vara destacó ayer en rueda de prensa que los socialistas han logrado más de 1.730 concejales, de los que 864 pertenecen a la provincia de Cáceres y 873 a la Badajoz, lo que supone un aumento de casi cien ediles respecto a 2015. A ello se suma que el PSOE ha ganado las elecciones en 216 municipios, 27 más que hace cuatro años, logrando también la victoria en todas las grandes ciudades excepto Plasencia, donde quiso destacar el trabajo realizado por su candidato, Raúl Iglesias, en unas circunstancias «muy complejas». Badajoz, Cáceres, Mérida, Don Benito, Villanueva de la Serena, Almendralejo o Navalmoral de la Mata son algunas de las urbes en las que el PSOE logra la victoria, en casos como el de Mérida, Villanueva de la Serena o Don Benito también con mayoría absoluta.

En definitiva, unos resultados que según Fernández Vara son fruto de «años de trabajo y esfuerzo con la receta de la constancia y de la pasión por lo que cada uno hace», además de buscar «la máxima de la estabilidad política», que es a su juicio lo que ha guiado a los extremeños a la hora de votar. Según dijo, el PSOE es en estos momentos el único partido que tiene «un proyecto claro» para este país, sus regiones y municipios. «Un partido que no levanta trincheras ni pone cordones sanitarios, uno de los mayores errores que puede haber en política, pues primero hay que dejar que los ciudadanos hablen y luego pronunciarse los partidos».

«No lo esperaba» / «Nos sentimos honrados, agradecidos, responsabilizados y comprometidos con esta tierra, con su gente y sus necesidades», prosiguió Vara, quien reconoció que «sinceramente» no esperaba obtener 34 diputados. Una mayoría que, unida al gran respaldo que el PSOE ha obtenido en los municipios, le permitirá ser «enormemente reivindicativo» en Madrid, con Pedro Sánchez.

Al igual que ya hiciera en la noche electoral, Fernández Vara volvió a tender la mano a los grupos de la oposición y mostró su predisposición a mantener en la próxima legislatura un diálogo «con el más amplio consenso», ya que las soluciones a «los grandes desafíos no se pueden dar desde una coyuntura temporal». En este sentido, avanzó que el paro, la igualdad, la despoblación o la lucha contra el cambio climático serán sus prioridades.

«Las mayorías hay que saber entenderlas bien y yo hoy aquí renuevo mi contrato con el diálogo», afirmó el líder socialista, que vivirá su última legislatura como político en Extremadura.

En este sentido, habría que recordar que dejará la secretaría general del partido en 2021 por cumplimiento de los estatutos. De manera que al hablar de quién será su relevo, expresó: «Hay una pedazo de cantera porque lo hemos trabajado. Desde que salí secretario general, desde el minuto uno, me puse a trabajar para que no hubiera ningún problema cuando yo me fuera».