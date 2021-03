Ayudas a autónomos: Piden que estén ligadas a la caída de facturación y no al sector productivo

La Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA) ha exigido al Gobierno que modifique las condiciones de acceso a las ayudas aprobadas el pasado viernes. Asimismo, ha remarcado que estas ayudas deben ser «universales, indistintamente del sector concreto en el que se produzca la merma de la facturación». «Veníamos insistiendo en la idea de no establecer ningún mecanismo de análisis financiero para poder acceder a la reestructuración de las deudas crediticias que se podrían establecer en este paquete de medidas de 11.000 millones de euros», ha remarcado.

De hecho, la organización que lidera Eduardo Abad ha dejado claro que «si los autónomos han contraído deudas bancarias de avales del ICO, no pueden ahora reestructurar su deuda» porque se les estará condenando a «un inevitable cierre total de su actividad». «Habíamos reiterado la conveniencia de no restringir las ayudas a los CNAE, habría que hacerlo en base al criterio de caída de facturación, al menos del 30%», ha dejado claro UPTA, que cuestiona las diferencias que hay entre un centro de formación no reglada y una empresa de alquiler de avionetas o una peluquería y las actividades de mantenimiento físico.

Según UPTA, «estas son las grandes contradicciones que se establecen entre los 95 CNAE y el resto de las actividades que no han sido incluidas, a pesar de no haber facturado ni un solo euro a lo largo de los últimos 12 meses».

Su presidente, Eduardo Abad, ha dejado claro que «no va a consentir que haya autónomos sin ayudas» y que «no se puede discriminar de esa manera a los trabajadores». «Estamos hablando de la supervivencia de negocios que, además de generar empleo, son actividades de las que viven miles de familias. Las medidas tienen que ser universales, es de justicia», ha añadido.