Unas 1.500 personas se manifiestan en Barcelona por la unidad de España

Yo me pregunto: “¿Qué hacen los partidos “constitucionalistas” en Catalunya el día de la Constitución? ¿Qué vienen a “celebrar” aquí? Me parece más a una provocación que a una concentración. Me parece más a una demostración de odio que en un acercamiento a la realidad catalana y a un propósito de diálogo. En fin, es la cultura de la extrema derecha, tienen esta “fachilidad” para hacer las peores cosas.