Las 10 claves de la acusación de la Fiscalía contra los líderes del 'procés'

La violencia, la actitud determinante del Govern y de la Mesa del Parlament, el dinero público malversado, la manipulación informativa, las movilizaciones lideradas por los Jordis y la actuación de los Mossos son algunas de las bases que sustenta la acusación de la Fiscalía contra los líderes del 'procés'.

Éstas son las diez claves de su escrito de acusación.

1. ORIOL JUNQUERAS



De entre los procesados que se encuentran en España, la Fiscalía le atribuye ser el jefe principal o promotor de la rebelión y por ello pide para él la pena más alta, 25 años de cárcel. La preparación y ejecución del referéndum del 1-O corrió a cargo de su mano derecha, Josep María Jové.

2. LA VIOLENCIA EN EL 'PROCÉS'

Aparte de la "incendiaria convocatoria" del 20-S en la Conselleria de Economía, la Fiscalía destaca los múltiples episodios de violencia que tuvieron lugar después.

Entre ellos el propio 1-O, donde se desataron "actos de violencia y agresión" y "numerosas situaciones de tensión, enfrentamiento y violencia" contra las fuerzas de seguridad del Estado en la jornada del referéndum.

3. AQUIESCENCIA DE LOS LÍDERES DEL 'PROCÉS'

Los jefes de la rebelión, pese a la advertencia de los mandos policiales, "llamaron a la ciudadanía a participar en el referéndum" y con ello "fomentaron, propiciaron y buscaron el enfrentamiento directo entre multitudes de ciudadanos y las fuerzas de seguridad".

Por tanto, dice la Fiscalía, "desde el poder constituido daban apoyo explícito y expreso" a una estrategia que "comportaba en un alto grado de probabilidad el empleo de actitudes violetas".

4. ACTUACIÓN DE LOS MOSSOS

Tuvieron un papel "imprescindible", dedicándose a funciones impropias de un cuerpo policial, como hacer seguimientos a la Policía Nacional y la Guardia Civil, entorpecer su labor y, en algunos casos, incluso oponerse físicamente.

Los mandos de la Policía catalana antepusieron las directrices políticas recibidas del Govern al cumplimiento de la ley y dieron cobertura a los ciudadanos movilizados en la calle.

5. EL GOVERN

Los 6 exmiembros del Govern acusados, con Oriol Junqueras a la cabeza, encabezaron la convocatoria y celebración de un referéndum ilegal de autodeterminación que legitimara internacionalmente su proyecto de secesión, y trataron de crear y desarrollar estructuras de estado paralelas (Hacienda, Seguridad Social, Poder Judicial, e incluso embajadas en algunos países) que pudieran sustituir a los órganos estatales.

6. EL PAPEL DEL PARLAMENT

La Mesa, presidida por Carme Forcadell, permitió la tramitación y facilitó la aprobación de las denominadas "leyes de desconexión", abiertamente inconstitucionales, "a modo de cobertura normativa del nuevo Estado". Lo hicieron desoyendo todas las advertencias del Tribunal Constitucional.

7. LA IMPORTANCIA DE LA MOVILIZACIÓN

Los Jordis, según la Fiscalía, tuvieron un "papel crucial" en el 'procés', ejercido como líderes de las asociaciones soberanistas ANC y Òmnium, a través de las que ejercieron "un instrumento de presión" para obligar al Estado a "capitular" a la independencia de Cataluña.

8. DINERO GASTADO

Un total de 3,07 millones de euros públicos destinó la Generalitat al proceso soberanista catalán. Lo hizo burlando el control del Estado para financiar el 'procés' y el 1-O, con partidas para la logística, organización de locales, publicidad, papeletas y acción exterior.

9. LA MANIPULACIÓN DE LOS MEDIOS



Para la Fiscalía, se produjo una "manipulación informativa sobre la realidad de lo que estaba sucediendo durante esos días", hasta el punto que Reporteros sin Fronteras denunció la "presión" que desde la Generalitat se ejerció sobre los medios internacionales desplazados para cubrir el 1-O.

Se remitían informaciones sesgadas, se pedía un enfoque concreto y aquellos periodistas "que no se plegaron a sus pretensiones fueron objeto de campañas de acoso".

También la cifra de casi el millar de heridos, según la Fiscalía, fue "manipulada" por la Generalitat para "magnificar la represión policial".

10. ¿Y PUIGDEMONT?



Aparece mencionado de forma casi residual bajo la fórmula de "procesado huido" en tres ocasiones en el escrito de la Fiscalía. La acusación no se dirige contra él al encontrarse huido desde la noche del 29 al 30 de octubre del año pasado. No será juzgado a no ser que se reactive la orden de detención contra él o que ponga los pies en España.