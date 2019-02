Las 20 frases clave de la entrevista a Pablo Casado

El presidente del PP, Pablo Casado, ha dejado los siguientes titulares en su entrevista con la agencia Efe.

1. Manifestaciones



"Si Sánchez no rectifica tendremos que llamar a los españoles a la calle, es la única fórmula que nos queda para que un presidente del Gobierno mentiroso y felón actúe en beneficio del mandado constitucional con el que juró su cargo".

2. Moción de censura



"Es tan grave que no descartamos nada, porque estamos ante una actuación de felonía, de alta traición a España, no se ha visto desde el 23-F".

3. PSOE



"Me gustaría que el PSOE sensato pusiera pie en pared, como hizo en el Comité Federal que depuso a su secretario general".

4. Reunión bilateral



"¿Qué es esto de un presidente que se reúna de tú a tú con una autonomía presidida por delincuentes?"

5. José María Aznar



"Un respeto al señor Aznar que es víctima de ETA, no es un presidente del Gobierno que negociara con ETA como hizo Zapatero".

6. Agenda catalana



"La agenda que estamos viendo en Cataluña es la agenda de ETA, es decir la agenda del nacionalismo que se alía con la izquierda acomplejada y apaciguada".

7. Corrupción



"Yo no puedo pedir disculpas de lo que ni he protagonizado, ni he vivido, ni sé si ha pasado y ni siquiera un juez ha fallado todavía".

8. Partidos catalanes



"Ilegalizaría Arran porque justifica la kale borroka, alienta la violencia en las calles. Por ejemplo, ANC y Òmnium Cultural ¿qué están haciendo, o ERC y el PDECat, recibiendo fondos públicos teniendo a líderes independentistas ya procesados?".

9. Artículo 155 de la Constitución



"Hay que aplicar un 155 y el partido que lidere esa respuesta se llevará detrás a la España de los balcones, que no es del PP ni de Ciudadadanos ni de Vox, es un 60 u 80% de españoles, también de izquierdas".

10. Panorama político



"En España está surgiendo Vox y se está desplomando Podemos. Eso está produciendo que el PSOE coma votos de Podemos, que Ciudadanos los coma del PSOE y al mismo tiempo devuelve votos al PP e incluso trasfiere a Vox".

11. Andalucía



"El acuerdo que firmamos con Vox y con Ciudadanos, por separado, en Andalucía, es perfectamente suscribible, por cualquier español de buena fe que quiere regeneración, empleo y buena educación y sanidad".

12. CIS



"Es algo para estudiar porque podríamos estar hablando de la utilización de fondos públicos en beneficio de un partido".

13. Pedro Sánchez



"España no se merece un Gobierno que mienta y Sánchez es un mentirosos compulsivo. Por tanto, como es un mentiroso y un incompetente, que convoque elecciones".

14. Libro de Sánchez



"Ya veremos lo que es, pero parece que va a ser francamente lamentable lo que leamos".

15. Pactos con Ciudadanos



"Yo tengo que pactar en base a unos acuerdos de gobierno y con Ciudadanos no tengo ningún problema, tengo una buena relación con Rivera y valoro dos cuestiones fundamentales para mí: defienden la Constitución y la unidad de España".

16. Ley del aborto



"La cambiaría entera, la derogaría y volvería a la ley que tenía cohesión social, que es la que se aprobó con Felipe González y respetó Aznar, una ley que no había ninguna necesidad de cambiar".

17. Feminismo



"Si feminismo es defender y respetar la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, sí (me defino como feminista)".

18. Violencia machista



"Dentro de la defensa de la legislación que hemos puesto en práctica para erradicar la violencia contra las mujeres, no aceptamos esa colectivización que dice que las mujeres son víctimas por serlo y los hombres agresores por serlo".

19. Memoria histórica



"Es bueno que cualquier familiar que busca a sus seres queridos tenga el apoyo de las instituciones, pero no con leyes que intentan reestructurar los afectos, o la historia, o reescribir lo que pasó".

20. Venezuela



"Yo lo que he pedido es que España lidere un Plan Marshall o un plan Colón que ayude a la reconstrucción de un país tan rico que necesita la ayuda internacional".