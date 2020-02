Pedro Sánchez se plantó ayer en el Palau de la Generalitat con un documento con 44 puntos para el deshielo. El presidente espera que no caigan en saco roto como ocurrió con los 23 que le presentó Artur Mas a Mariano Rajoy y los 46 que llevó a este Carles Puigdemont. El líder socialista confía en que lo que ha denominado la «agenda para el reencuentro» sirva para el contribuir a la distensión. Quim Torra, tras recibir el documento con la cuarentena de propuestas, consideró que «en un consejo de ministros se podría resolver la mitad de ellos si hubiera voluntad política».

DIÁLOGO Y REGENERACIÓN

Empezar a negociar este febrero

Después de una «década nefasta», como definió Sánchez la relación entre Cataluña y España desde que el Tribunal Constitucional tumbara el Estatut, el líder socialista cree que no se puede perder más tiempo. Por eso el primer punto de su hoja de ruta para la reconciliación plantea que la mesa de diálogo se reúna este mismo mes». Sánchez encabezará esta reunión constitutiva. En la senda de la regeneración institucional se proponen medidas como la supresión de aforamientos y un «firme compromiso» con la memoria democrática. En ese contexto, después de sacar a Francisco Franco del Valle de los Caídos, se destaca el compromiso de exhumar a los represaliados que siguen en fosas comunes y subraya la intención del Ejecutivo de homenajear a las víctimas de la dictadura y de anular las condenas y sanciones a las mismas, como la del expresidente de la Generalitat Lluís Companys.

FINANCIACIÓN

Mejorar el sistema y flexibilizar el déficit

El modelo de financiación se acuñó en el 2009 y desde entonces todavía no se ha revisado. Sabiendo que el déficit en este ámbito ha sido uno de los aspectos que ha dado alas al independentismo, el presidente español se compromete por escrito a estudiar «los planteamientos tributarios de la Generalitat» en el marco del Consejo de Política Fiscal y Financiera cara a la elaboración del nuevo sistema de financiación autonómica. Sánchez propone que este «cuente con la participación de los territorios» y que «permita garantizar la lealtad y solidaridad entre territorios y la igualdad de todos los españoles». En aras de mejorar los objetivos de déficit, explica que en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (que se celebrará hoy sin el vicepresidente y consejero Pere Aragonès pero con una representante de la Generalitat) presentará «una senda más transitable que permita reducir el déficit y la deuda pero que no afecte a la creación de empleo ni al crecimiento económico». El documento recalca que en los próximos Presupuestos se cumplirá con las disposiciones del Estatut sobre la inversión «como ya sucedía con el proyecto para el 2019» que no llegó a aprobarse (las cuentas no prosperaron por el veto de JxCat y ERC).

POLÍTICA SOCIAL

Escuela catalana en la ley de educación

En cuanto a las políticas sociales y servicios públicos, el texto deja claro que la nueva ley de educación contendrá la normativa que afecta al modelo de escuela catalana, y se abre a negociar la gestión autonómica del 0,7% del IRPF para fines sociales, así como las leyes del tercer sector y del voluntariado. Y se compromete a mejorar la coordinación en materia de refugiados.

MEJOR COOPERACIÓN

«Sí, con matices» a las ‘embajadas’

En la nueva etapa que quiere abrir en la relación con la Generalitat, Sánchez espera que se terminen los choques competenciales y se apueste por la cooperación. Un buen ejemplo son las delegaciones catalanas. Después de que el Ejecutivo de Sánchez siguiera la senda del de Mariano Rajoy e intentara cerrarlas por considerarlas herramientas de propaganda independentista, ahora apuesta por la «coordinación en materia de acción exterior». «Sí, con matices», señala el documento, destacando que deben ajustarse a los principios contenidos en la ley de acción y servicio exterior. El Gobierno apuesta por la «reducción de la conflictividad institucional» y asegura estar «dispuesto a escuchar y atender demandas» pendientes de recurso o de sentencia, aunque también subraya que respetará la independencia judicial. Entre los compromisos, impulsar la comisión bilateral Generalitat-Estado y atender las demandas de traspasos y desarrollos estatutarios. A la espera de concreciones sobre demandas de traspasos, las Las compensaciones acordadas ya, como las relativas al aumento de la plantilla de los Mossos o a la sentencia del Tribunal Supremo sobre déficit inversor, se incluirán en los Presupuestos.

INFRAESTRUCTURAS

1.500 millones para el aeropuerto

Para subsanar parte del déficit de infraestructuras en Cataluña, Sánchez se compromete a invertir por tierra, mar y aire. Por tierra, destinando partidas específicas en los Presupuestos para el Corredor del Mediterráneo y las estaciones de Sants y La Sagrera. Por aire, invirtiendo en el aeropuerto de El Prat más de 1500 millones de euros en los próximos años y en la nueva Ciudad Aeroportuaria, así como actualizar los planes directores de los aeropuertos. Finalmente, también quiere impulsar las infraestructuras de los nuevos accesos al puerto de Barcelona.