Ábalos cifra en cerca de media hora su encuentro con la vicepresidenta de Maduro

La polémica originada en torno al ministro de Transportes y secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, y la vicepresidenta del régimen de Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez, sigue dando de que hablar. Después de que el dirigente socialista haya ido dando a conocer detalles a cuenta gotas, ha explicado que el encuentro que mantuvieron a bordo de un avión en el aeropuerto Adolfo Suarez duró en torno a 20 0 25 minutos, que no fue una "reunión" en ningún caso y que no le dio tiempo " a tratar nada" con la mandataria venezolana que tiene prohibido pisar suelo comunitario bajo amenaza de arresto.

Después de que este sábado, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, saliera en defensa de su compañero de gabinete alegando que su intención era "evitar una crisis diplomática", el político valenciano ha asegurado este domingo que su objetivo era "prestar un servicio a este país" evitando que Rodríguez pisara suelo europeo.

"No he tenido ninguna reunión, fue un encuentro, un saludo", ha insistido en una entrevista en La Sexta antes de apuntar que su intención era recordar a la vicepresidenta de Venezuela "que no podía entrar en España", como le pidió el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

LA CRONOLOGÍA

Según las explicaciones que ha ido dando Ábalos, él se dirigió al aeropuerto madrileño el pasado lunes de madrugada para ver a otro ministro venezolano y conocido suyo, el de Turismo, Félix Plasencia y que, de forma "fortuita y casual" había visto a Delcy Rodríguez, que viajaba en el mismo avión que Plasencia. Así, negó que se hubiera producido "ninguna reunión" con ella.

Este domingo, ha explicado que al subir al avión se encontró con Rodríguez y que se produjo un momento "violento" al tener que comunicarle que no podía entrar en territorio europeo. Según, ha narrado, la 'número dos' de Maduro le trasladó que era consciente y que seguiría su viaje hacia Turquía. Sin embargo, era necesario una escala en Madrid ya que los pilotos habían superado el límite de horas de vuelo.

Hacer "una escala no es territorio español", ha recalcado el ministro antes de hacer hincapié en que "estuvo en el espacio que la policía considera que es frontera". Así, ha defendido que en ningún momento se han incumplido las normas de la UE. "Podría haber habido algún riesgo y lo que hicimos fue asegurar que se cumpliera", ha concluido.