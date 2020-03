Ábalos dice que Feijóo sugirió rebajar la seguridad del AVE

El ministro de Transportes, José Luis Ábalos, reveló ayer que el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, «sugirió» a su departamento la incorporación del sistema de seguridad ASFA en el AVE en esta comunidad para acelerar la llegada del tren, pero que han optado por el «nivel máximo», el sistema ERTMS nivel 2, aunque la ejecución sea más lenta. «No me la juego en seguridad», señaló en el Senado, en respuesta a una pregunta de la senadora del PP Pilar Rojo sobre inversiones en Galicia.

Tras revisar plazos de obras y ejecución, el ministro explicó que se optó por ese sistema ERTMS por responsabilidad, apuntando que Feijóo hizo otro planteamiento. «Nos sugirió su presidente que con ASFA quizá podíamos llegar antes. Y a lo mejor hubiéramos llegado antes, pero hablamos de Galicia y de seguridad ferroviaria», le dijo a la senadora el ministro, en alusión clara al accidente de Angrois del 2013 que causó la muerte de 81 personas y más de 140 heridos.

Ábalos hizo hincapié en que se ha instalado el sistema de protección de trenes ERTMS nivel 2 y que no se va acelerar la apertura del tramo hasta que la seguridad sea completa. «Es preferible un nivel máximo de seguridad antes que después, ya tenemos experiencia. No corramos, no nos juguemos la seguridad», recalcó. No hay que obviar que el contexto es ya preelectoral para la comunidad gallega, que celebrará los comicios autonómicos el próximo 5 de abril.

Entre otros datos, situó las pruebas a máxima velocidad entre Zamora y Pedralba de la Pradería (Zamora) a finales de marzo, con el objetivo de solicitar la autorización de puesta en servicio en la primavera de este año. Y que la actividad es «frenética» en la ejecución del tramo entre Pedralba y Taboadela (Orense).

Pilar Rojo criticó la imprecisión del ministro sobre cuándo efectivamente llegará el AVE a Galicia, que la parlamentaria ha situado ya en el año 2022, y apuntó a Ábalos que está ejecutando las obras con los Presupuestos del Ejecutivo anterior.